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Розыск: Пропала в розовой водолазке и с бордовой сумкой Оксана Евдокимова 26 августа в Искитиме

09:44 03.09.2020 Фото: «Лиза Алерт»
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Женщина вышла из дома по делам и не вернулась. Заявку получили от родных. 8 лет назад она пропадала, но выяснилось, что она попала в больницу и не могла об этом сообщить. Сейчас все больницы проверены. Ее там нет.

Розыск: Пропала в розовой водолазке и с бордовой сумкой Оксана Евдокимова 26 августа в Искитиме
Под Новосибирском пропала 43-летняя женщина

В поисковом отряде «Лиза Алерт» появился новый пост о пропавшем человеке. Речь идет о 43-летней Оксане Евдокимовой из Искитима. О местонахождении женщины ничего неизвестно с 26 августа.

— Женщина вышла из дома по делам и не вернулась. Заявку получили от родных. 8 лет назад она пропадала, но выяснилось, что она попала в больницу и не могла об этом сообщить. Сейчас все больницы проверены. Женщины там нет, — рассказала руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

Приметы пропавшей:

рост 168 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые до плеч, глаза серо-зеленые.

Она была одета в розовую водолазку с коротким рукавом, джинсы и черно-оранжевые кроссовки. С собой она взяла бордовую сумку.

Все, кому что-либо известно о местонахождении Оксаны Евдокимовой, просьба сообщить по телефонам: 8 — 800 — 700 — 54 — 52 или 112.

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От редакции

Вам известно о женщине что-нибудь?

Аноним, 03 сентября 2020 10:12
Психиатрические больницы не проверяли? Возраст подходящий.

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