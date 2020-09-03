Не откроют парк 5 сентября 2020 после ремонта за 37 млн рублей в Бердске. Подрядчик сорвал сроки

Планировали совместить официальную церемонию с Днем города. Но не успели навести порядок. Просят потерпеть еще пару недель. Хотя гуляющих в бердском парке заметно прибавилось, когда заасфальтировали аллеи и положили тротуарную плитку.

Пока в бердском парке благоустраивают территорию после глобального ремонта

Открытие городского парка в Бердске после ремонта на 37 млн рублей, запланированное первоначально на 5 сентября, отменяется. В этот день город будет отмечать 304-летие. И собирались совместить два события.

Однако, подрядчик не успел завершить все работы в срок до 1 сентября, как указано в контракте. Хотя, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», основные «капитальные» этапы ремонта сделаны — проложили водопровод и новое освещение, заасфальтировали аллеи, уложили плиткой тротуары, поставили скамейки, урны и фонари. И даже на 3 сентября высадили 159 деревьев из запланированных 431. Осталось благоустроить территорию — разровнять грунт, убрать мусор, посеять траву.

- Я не сказал бы, что «все плохо». Понятно, что мы не уложились в сроки. Но основные работы сделали. Все находится на стадии проверки, устраняем замечания, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» директор парка Сергей Баранов.

По его словам, никто не ставил цель «для галочки» сделать работы к 1 сентября, а потом заниматься ликвидацией проблем. Ведь все виды работ проверяют надзорные органы — и асфальт, и электричество, и другое. Директор парка попросил набраться терпения, ведь ждали все лето, осталось чуть-чуть.

Баранов заявил, что в День города, 5 сентября, не будет официального открытия городского парка. Нужно подождать «пару недель», когда подрядчик наведет порядок. Впрочем, по словам Сергея Баранова, бердчане уже «вернулись» - больше стало гуляющих по парковым аллеям и они замечают изменения в лучшую сторону.

Предположительно, официально парк откроют в середине сентября. Об этом сообщат дополнительно. Напомним, что за второй этап реконструкции парка в 2020 году компании «РСУ-Сибирь», выигравшей аукцион, заплатили 37 мл рублей. В 2021-м планируют продолжить обустраивать парковую территорию. В части хотят обнести забором с видеонаблюдением, оснастить пустующую пока детскую площадку и продолжить высаживать деревья.