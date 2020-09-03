После массовых протестов статус памятника природы получил Шихан Куштау

Над шиханом Куш-тау нависла серьезная угроза уничтожения

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал постановление правительства региона, которое объявило шихан (одиночная гора) Куштау памятником природы республиканского значения. Этот документ утверждает режим особой охраны горы. Статус шихана Куштау сменили после того, как в регионе прошли массовые акции против добычи известняка в этом уникальном месте.

«В целях сохранения редких видов растений, животных и уникальных природных ландшафтов шихан Куштау объявлен памятником природы регионального значения «Гора Куштау». Постановлением утверждаются границы и режим особой охраны территории памятника природы», — говорится в сообщении на сайте главы Республики Башкортостан.

Правительство республики рекомендует администрациям Ишимбайского и Стерлитамакского районов, где расположен Куштау, учитывать охранный статус территории при разработке схем землеустройства и районной планировке.

В постановлении отмечается, что площадь памятника природы — 325,3 гектара, вместе с охранной зоной она составляет 575,95 гектара. В документе указаны охраняемые объекты, расположенные на шихане Куштау: древние рифовые образования пермского периода, а также редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных и растений.

Постановление кабмина Башкирии запрещает вести на Куштау «всякую деятельность, влекущую за собой нарушение сохранности памятника природы», в том числе разведку и добычу полезных ископаемых. На горе разрешено проводить геологические и экологические исследования, а также «рекреационная и образовательно-просветительская деятельность».

26 августа президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре разобраться с законностью сделки по снижению доли государства в Башкирской содовой компании (БСК). По словам Путина, заработанные компанией деньги не остаются в республике, а выводятся в офшоры на Кипре. Глава государства также предписал правительству и руководству Башкирии разобраться в конфликте между БСК и местными жителями, выступающими против добычи известняка на горе.

31 августа глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что ущерб бюджету республики от незаконной приватизации БСК составил 34 миллиарда рублей. Он отметил, что региональные власти направили в арбитражный суд Башкирии иск с требованием вернуть акции компании в собственность государства.

Выступления против добычи известняка на шихане Куштау начались в первых числах августа. Конфликт между активистами и БСК случился 3 августа, когда компания стала вырубать лес на этой горе для проведения геологоразведки. Защитники пытались не пустить туда тяжелую технику. 8 августа БСК получила право на разведку и добычу полезных ископаемых на месторождении Куштау. Срок соответствующей лицензии — до 10 августа 2039 года.

Куштау — одна из гор в цепочке четырех шиханов около башкирского города Стерлитамак. На ее склоне расположены горнолыжные трассы, дом отдыха и детские лагеря.

dailystorm.ru