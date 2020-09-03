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Ради 250 умных остановок с Wi-Fi объявит концессию на 368 млн рублей Анатолий Локоть

13:45 03.09.2020 Фото: pixabay.com
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Остановки предполагается построить до 31 августа 2022 года на основных гостевых маршрутах в городе. Во время Молодежного Чемпионата Мира по хоккею 2023 года через "умное табло" иностранный гость может связаться с переводчиком.

Ради 250 умных остановок с Wi Fi объявит концессию на 368 млн рублей Анатолий Локоть
Мэрия Новосибирска объявит концессию на строительство 250 "умных остановок"

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление об объявлении предложения на заключение концессионного соглашения о строительстве объектов дорожного сервиса - "умных остановок".

Постановление подписано 31 августа 2020 года, в нем указано, что не позднее чем в 30-дневный срок власть должна объявить конкурсные процедуры. Соглашение заключат на 15 лет, в течение которых концессионер имеет возможность сдавать в аренду теплый павильон, при этом он должен в течение срока концессии поддерживать функциональные возможности "умной остановки".

Предполагается построить 250 остановочных павильонов - 94 без теплого павильона, 156 - с павильоном, в котором могут размещаться объекты дорожного сервиса, например точки по продаже кофе и т.п. Заявленная стоимость проекта - 368 млн рублей. Остановки предполагается построить до 31 августа 2022 года на основных гостевых маршрутах в городе. Остановки должны быть объединены в единую сеть с центром управления, создать который тоже должен концессионер.

Также на остановках будет бесплатный W-Fi, возможность зарядить гаджет, кнопка вызова "системы 112", остановки будут оснащены "умным табло", где можно построить свой маршрут, узнать о достопримечательностях и т.д. Также остановки будут оснащены камерами видеонаблюдения и подключены к системе распознавания лиц.

Во время крупных мероприятий, например Молодежного Чемпионата Мира по хоккею 2023 года через "умное табло" иностранный гость может связаться с переводчиком.

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