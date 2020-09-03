Оклад до 70% доли зарплаты не дождутся учителя. Минтруд против

Минтруд не поддержал повышение доли оклада бюджетников до 70%

Российские бюджетники рискуют не дождаться повышения доли оклада в зарплате до 70%. Ранее с такой инициативой выступала «Единая Россия», но Минтруд считает, что тема увеличения базовой части нуждается в дополнительной проработке, сообщили «Известиям» в министерстве. В целом там выступают за реформу системы оплаты труда, однако склоняются к установлению единых принципов формирования зарплаты по различным отраслям. Тем временем в партии власти заявили, что норма о доведении доли оклада бюджетников может быть принята Госдумой уже этой осенью. Единороссов поддерживают независимые профсоюзы и все оппозиционные фракции парламента. В них считают, что низкая базовая ставка сегодня — это возможность для работодателя злоупотреблять своим положением.

С гибким подходом

Как сообщили «Известиям» в Минтруде, ведомство «концептуально» поддерживает инициативу «Единой России» упорядочить систему оплаты труда работников бюджетной сферы. С таким предложением партия выступила в августе на совещании с участием министерств и профсоюзов, где заявила о необходимости увеличить долю оклада в зарплате бюджетников, чтобы соотношение базовой и стимулирующей части составляло 70 на 30%.

«Мониторинг показывает, что во многих регионах должностные оклады учителей и врачей даже ниже размера МРОТа, а их доля в общем объеме оплаты труда где-то не достигает и 30%. А чтобы добиться выполнения майского указа, руководители на местах занимаются откровенными манипуляциями со ставками часов работы», — заявил тогда секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

В Минтруде «Известиям» заявили, что «вопрос о единой предельной доле оклада в заработных платах всех сотрудников бюджетной сферы нуждается в дополнительной отраслевой проработке».

Там отметили, что сейчас в Госдуме находится законопроект о наделении правительства возможностью устанавливать единые принципы формирования отраслевых систем оплаты труда. При таком подходе принципы для каждой отрасли будут формироваться отдельно с учетом мнений работодателей, профсоюзов и экспертов. А результатом новых норм станет сближение условий оплаты труда одной отрасли в разных регионах. Работник, переходя из одного учреждения в другое, увидит систему, основанную на тех же принципах, что и на предыдущем месте работы, привели пример в Минтруде.

Также в пресс-службе уточнили, что рекомендации по доле оклада в составе заработной платы формирует Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений во взаимодействии с отраслевыми министерствами и профсоюзами. Ежегодно она готовит единые рекомендации по установлению систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений.

«Позиция, согласованная профсоюзами и работодателями, — устанавливать оклады таким образом, чтобы их доля в структуре заработной платы работников культуры, медицинских и педагогических работников, составляла соответственно не менее 50, 55, 70%. Такие различия в большей степени позволяют учитывать особенности организаций отрасли и гибко подходить к материальному поощрению сотрудников», — указали в Минтруде на преимущества действующей системы, которая учитывает интересы всех сторон трудовых отношений.

Это мнение, впрочем, не разделяют в Федерации независимых профсоюзов.

— 70 на 30% — это хорошее соотношение, поэтому мы поддерживаем предложение «Единой России». В СССР мы не достигли таких показателей. Там было порядка 65 и 35%. Вопрос повышения, конечно, будет рассматриваться на заседании трехсторонней комиссии. Что касается позиции работодателей, то в данном случае, поскольку речь идет о бюджетниках, этот работодатель называется государство. Это исполнительная власть. Но если законодательная в лице российского парламента примет закон, то исполнительная будет обязана его исполнить. Даже если кто-то будет против этого, — заявил «Известиям» глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков.

К слову, в «Единой России» намерены принять норму о повышении доли оклада в зарплате уже этой осенью, чтобы она была учтена при подготовке региональных и федеральных бюджетов на следующий год. Об этом заявил первый зампред фракции партии власти в Госдуме Андрей Исаев.



— Как это формально будет зафиксировано — непосредственно в законе или в подзаконных актах, мы договоримся в ходе подготовки законопроекта ко второму чтению, — пояснил он журналистам. От комментариев «Известиям» о разногласиях с Минтрудом парламентарий воздержался, объяснив это тем, что не может говорить в силу плохого самочувствия.

Все это предлагали

В оппозиционных фракциях Госдумы и профильном комитете по труду инициативу «Единой России» готовы поддержать.

— Конечно, мы за это предложение проголосуем. Фракция «Справедливой России» вносила аналогичные законопроекты, но постоянно сталкивалась с отрицательной позицией правительства. Если коллегам из правящей партии удастся его провести, мы будем только за, — заявил «Известиям» первый зампред фракции Михаил Емельянов.

Это мнение разделяет глава комитета Госдумы по труду, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

— Лично я это предложение поддерживаю, так как размер основного оклада влияет на величину пенсии. Кроме того, низкая базовая ставка оклада сегодня — это возможность для работодателя злоупотреблять своим положением: кому-то премию выплачивать, а кому-то нет, объясняя это, например, маленьким фондом заработной платы, — пояснил он «Известиям».

По его словам, базовая ставка должно дойти минимум до 60%, а еще лучше — 70%.

— Если «Единая Россия» захочет принять этот законопроект, то Минтруд ничего не сможет сделать. По поводу самой инициативы могу сказать, что изначально с ней выходила фракция КПРФ. Мы вносили, вносили законопроекты, а они не поддерживались. Но это предложение правильное, и фракция КПРФ за него проголосует, — отметил в разговоре с «Известиями» зампред фракции КПРФ Валентин Шурчанов.

Сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Марина Балуева подтвердила «Известиям», что сегодня стимулирующие выплаты делаются по усмотрению работодателя и считаются негарантированной частью зарплаты.

— В итоге получается игра с процентами, и простые учителя порой даже не понимают, о чем идет речь. Хочет работодатель, он тебе деньги заплатит, хочет — нет. На мой взгляд, оставлять такие большие проценты в их руках нельзя, а стимулирующие выплаты нужно вообще вывести из фонда оплаты труда, например, в премиальный фонд, — пояснила она.

Глава института избирательных технологий Евгений Сучков считает, что такой законопроект будет воспринят позитивно. Однако инициатива в большей мере объясняется приближающимися выборами в Госдуму, полагает эксперт.

Источник: Известия