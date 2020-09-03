Цветочный гороскоп кельтов. Кто ты: ромашка, магнолия, ландыш?

Существует много разных гороскопов, они помогают людям узнать своё будущее, и положительно влияют на настроение. Кельтский гороскоп цветов, рассказывает к какому растению относятся знаки зодиака. Помогает совершенно по-другому посмотреть на человека своей мечты.

Люди верили, что каждое растение относиться к определённому человеку и может рассказать о его характере, темперамента

Наперстянка 03 февраля — 31 марта

Наперстянки мало кому подходят по нарву, а всё из-за её ядовитости. Люди, которые рождены в данный период часто думают о том, как создать свой мир в разноцветных тонах и красках. Они нерешительные, могут сделать глупости и упустить своё счастье. Самая главная черта в их характере – доброта, они не подведут в трудную минуту и придут на помощь, очень надёжные.

Магнолия 1-10 апреля

Люди, которые родились в данный период, обладают необычным характером, они обожают чистоту и порядок вокруг, постоянно соперничают со своими ровесниками. Не любят, чтобы их окружали заботой, очень гордые и ранимые. Обожают всё самое красивое в своей жизни. Редко когда прислушиваются к советам окружающих людей.

Гортензия 11 – 20 апреля

Эти люди очень общительные и уверенные в себе. Обладают хорошо развитой интуицией. С ними никогда не бывает скучно, их мир интересный и необычный. Легкомысленные, часто поддаются на провокации. Отношения для Гортензии превыше разных обид.

Георгин 21 – 30 апреля

Люди, которые родились в этот период, обладают яркой красотой и уверенностью в себе. С ними никогда не бывает скучно. Они знают, как произвести впечатление на окружающих людей. Если что-то пошло не так, начинают сильно переживать. Их мир интересный и необычный. Отличаются от остальных своей сдержанностью и настойчивостью. Благодаря их привлекательности, заставляют противоположный пол ходить за ними следом. Георгины обожают гармонию в семье, ответственные, разносторонние и начитанные личности. Очень влюбчивые и ранимые, редко когда что-то делают не так как им нужно.

Ландыш 01 – 10 мая

Люди, которые родились в данный период, всегда готовы на любые подвиги в своей жизни, они умные, трудолюбивые и уверенные в себе. Редко когда доверяют окружающим людям. Если что-то пошло не так, начинают сильно переживать. Добрые, всегда говорят только правду, часто бывают обманутыми. Женщина–Ландыш нуждается в сильном мужском плече. Если влюбились, то это надолго. Могут быть раздражительными и очень вспыльчивыми. Чуткие, утончённые и уверенные в себе личности.

Портулак 11-20 мая

Люди, которые родились в данный период, готовы на любые подвиги, с ними трудно в общении, могут капризничать, проявляют агрессию, бывают ранимыми и нетерпеливыми. Часто долго переживают собственные неудачи. Могут думать только о себе и собственных предпочтениях.

Ромашка 21 – 31 мая

Скромные, нежные, порой ранимые люди. Они знают, как быть лидерами в собственной жизни. Их мир интересный и необычный. Могут часто проявлять агрессию.

Колокольчик 01 – 10 июня

Обладают богатым миром, начитанные, интересные личности. Обладают необычным характером. С ними никогда не бывает скучно. Имеют нетрадиционные взгляды на жизнь. Надёжные и стойкие личности.

Маргаритка 11-21 июня

Люди, которые родились под данным знаком зодиака, прямолинейные, скромные, обладают даром предвидения. Знают, как создать вокруг себя удачный и счастливый мир. Обладают высокой надежностью. Обладают положительными чертами характера, часто прислушиваются к окружающим людям.

Тюльпан 22 – 01 июля

Популярное растение, привлекающие взгляды многих окружающих. Люди, которые родились в данный период, терпеливые, смелые. Уверенные в себе. Они знают, как поднять настроение окружающим людям, а так же как произвести на них впечатление. Романтичные и уверенные в себе личности рождаются под данным знаком зодиака.

Кувшинка 02 — 12 июля

Обожают, когда им подчиняются, ненавидят если что-то делают не так. Обладают сильной интуицией, которая их практически никогда не подводит.

Фиалка 13 – 23 июля

Является настоящим олицетворением мудрости. Они интересные люди, которые постоянно идут к своим заветным мечтам. В отношении ценят отзывчивость, нежность и ранимость.

Шиповник 24 июля – 23 августа

Настоящее олицетворение красоты и здоровья. Для них важно, чтобы окружающие люди ими восхищались и дарили радость.

Подсолнух 23 августа – 23 сентября

Отзывчивые, добрые личности, для которых важно, чтобы окружающие люди были счастливы. Обладают хорошей интуицией и умом.

Роза 24 сентября 25 октября

Капризные люди, всегда хотят, чтобы им подчинялись другие. Обожают жить в мире любви и счастья.

Орхидея 25 октября – 15 ноября

Интересные, трудолюбивые и уверенные личности родились в данный период. Загадочные натуры, обожают, чтобы в мире было много добра и счастья. Упорные, настойчивые и непредсказуемые личности.

Пион 16 ноября – 01 декабря

Люди эмоциональные, говорят только то, что думают, знают, как создать мир в разноцветных тонах и красках.

Лотос 02 декабря — 02 февраля

Могут быть эгоистами, любят, чтобы мир крутился вокруг них. Обладают хорошей памятью, умом и необычной привлекательной внешностью.

Источник: rsute