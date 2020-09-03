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Облить кипятком жениха и невесту из-за шумной свадьбы грозила старушка из окна

12:45 03.09.2020 Фото: pixabay.com
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Она утверждает, что молодожены агрессивно реагировали на ее просьбы не шуметь и угрожали взорвать гранату возле ее окон.

Облить кипятком жениха и невесту из за шумной свадьбы грозила старушка из окна
Пенсионерка устроила скандал из-за шумной свадьбы под ее окнами

В Москве пенсионерка устроила скандал из-за шумной свадьбы под окнами ее дома.

Как стало известно РЕН ТВ, молодожены праздновали свадьбу в кафе в центре Москвы, которое находится рядом с жилым домом.

Местной жительнице мешал шум, и она угрожала гостям торжества вылить на них кипяток, если они не покинут ее двор.

После случившегося гости свадьбы пожаловались на угрозы женщины в полицию. В ответ пенсионерка подала заявление на гостей свадьбы.

Она утверждает, что молодожены агрессивно реагировали на ее просьбы не шуметь и угрожали взорвать гранату возле ее окон.

По факту произошедшего проводится проверка.

Источник: ren.tv

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