03.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

Взятку едой брал у бизнесменов начальник полиции в Новосибирске

13:45 03.09.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Предприниматели взамен этого без штрафов и протоколов торговали на захваченных муниципальных землях.

Взятку едой брал у бизнесменов начальник полиции в Новосибирске
Бывший начальник районного отдела полиции предстанет перед судом за получение взятки

Следственным отделом по Дзержинскому району города Новосибирск СУ СКР по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела полиции № 5 «Дзержинский» Управления МВД России по городу Новосибирску. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере).

По данным следствия, обвиняемый в период с октября 2015 по сентябрь 2018 года, являясь должностным лицом, систематически получал от трех предпринимателей, осуществляющих коммерческую деятельность на территории Дзержинского района города Новосибирска, взятку в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера, а именно предоставления продукции и услуг кафе, учредителями которого являлись двое из указанных предпринимателей, на общую сумму 53 тысячи рублей.

Начальник полиции, в свою очередь, получая от указанных лиц взятку, систематически давал своим подчиненным сотрудникам заведомо незаконные указания о неисполнении ими служебных обязанностей по выявлению, пресечению и документированию правонарушений, не составлению протоколов об административных правонарушениях в отношении указанных предпринимателей, которые самовольно заняли муниципальные земельные участки на территории района, разместили на них торговые объекты и использовали их для коммерческой деятельности.

Вину в совершении преступления фигурант уголовного дела признал в полном объеме. Уголовное дело в отношении взяткодателей выделено в отдельное производство.

В ходе следствия арест наложен на имущество обвиняемого (автомобиль стоимостью 1,5 млн рублей), а также на имущество и денежные средства взяткодателей общей стоимость более 10 млн рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: nsk.sledcom.ru

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вам предлагали взятку?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Деньги или лекарства? Успеть заявить о виде набора социальных услуг нужно до 1 октября 2020
14:23 03-09-2020
Деньги или лекарства? Успеть заявить о виде набора социальных услуг нужно до 1 октября 2020
БердскЖертву киднеппинга из Бердска объявят в розыск. Он задолжал 1,5 млн рублей и сбежал в Азербайджан, опасаясь мести соплеменников. Смотрите видео
14:15 03-09-2020
Жертву киднеппинга из Бердска объявят в розыск. Он задолжал 1,5 млн рублей и сбежал в Азербайджан, опасаясь мести соплеменников. Смотрите видео
Шуфутинский снял новый клип на песню "3 сентября"
14:12 03-09-2020
Шуфутинский снял новый клип на песню
Какие продукты сохранят потенцию. Узнай! 1
14:03 03-09-2020
Какие продукты сохранят потенцию. Узнай!
После массовых протестов статус памятника природы получил Шихан Куштау
14:00 03-09-2020
После массовых протестов статус памятника природы получил Шихан Куштау
БердскОсенние акции от санатория "Рассвет"
13:56 03-09-2020
Осенние акции от санатория
Как изменятся правила выдачи пенсионных удостоверений с 1 января 2021, рассказываем
13:50 03-09-2020
Как изменятся правила выдачи пенсионных удостоверений с 1 января 2021, рассказываем
Ради 250 умных остановок с Wi-Fi объявит концессию на 368 млн рублей Анатолий Локоть
13:45 03-09-2020
Ради 250 умных остановок с Wi-Fi объявит концессию на 368 млн рублей Анатолий Локоть
Взятку едой брал у бизнесменов начальник полиции в Новосибирске
13:45 03-09-2020
Взятку едой брал у бизнесменов начальник полиции в Новосибирске
Аварийное жилье: ускоренную программу запустят по переселению. Приказ Путина
13:42 03-09-2020
Аварийное жилье: ускоренную программу запустят по переселению. Приказ Путина