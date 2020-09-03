Взятку едой брал у бизнесменов начальник полиции в Новосибирске

Предприниматели взамен этого без штрафов и протоколов торговали на захваченных муниципальных землях.

Бывший начальник районного отдела полиции предстанет перед судом за получение взятки

Следственным отделом по Дзержинскому району города Новосибирск СУ СКР по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела полиции № 5 «Дзержинский» Управления МВД России по городу Новосибирску. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере).

По данным следствия, обвиняемый в период с октября 2015 по сентябрь 2018 года, являясь должностным лицом, систематически получал от трех предпринимателей, осуществляющих коммерческую деятельность на территории Дзержинского района города Новосибирска, взятку в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера, а именно предоставления продукции и услуг кафе, учредителями которого являлись двое из указанных предпринимателей, на общую сумму 53 тысячи рублей.

Начальник полиции, в свою очередь, получая от указанных лиц взятку, систематически давал своим подчиненным сотрудникам заведомо незаконные указания о неисполнении ими служебных обязанностей по выявлению, пресечению и документированию правонарушений, не составлению протоколов об административных правонарушениях в отношении указанных предпринимателей, которые самовольно заняли муниципальные земельные участки на территории района, разместили на них торговые объекты и использовали их для коммерческой деятельности.

Вину в совершении преступления фигурант уголовного дела признал в полном объеме. Уголовное дело в отношении взяткодателей выделено в отдельное производство.

В ходе следствия арест наложен на имущество обвиняемого (автомобиль стоимостью 1,5 млн рублей), а также на имущество и денежные средства взяткодателей общей стоимость более 10 млн рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: nsk.sledcom.ru