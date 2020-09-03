"Зависли" по 1500 рублей на картах Кенгудетям учеников начальной школы из-за бесплатного питания от Путина в Бердске. Родители требуют вернуть

Директор школы №11 Николай Репренцев выяснил, что возврата средств с Кенгудетям не предусмотрено. Со следующей недели дети могут тратить остатки на счете на плюшки и яблоки в столовой.

Деньги вернут едой

Хотят вернуть деньги на обеды со счетов Кенгудетям родители учеников начальных классов в Бердске. Ведь теперь питание для их чад в школьной столовой бесплатное. И теперь ненужные для покупки завтраков или обедов средства можно потратить и на другие цели.

-В одной из школ родители спрашивают, как насчет возврата денег со счетов Кенгудетям, так как у некоторых и 1500 рублей, и больше, и меньше. Я так понимаю, с 1 по 4 или 5 класс обеды стали бесплатными. Вот что было написано одной из групп 11 школы: «28.05.2020 губернатором Новосибирской области был введен режим повышенной готовности, исходя из этого деятельность компаний автоматизаторов ведется в ограниченном режиме. В связи с этим у компаний автоматизаторов в данный момент нет технической возможности осуществлять возврат денежных средств индивидуально каждому абоненту. При этом все денежные средства находящиеся на вашем учетном счете в системе Кенгудетям.ру можно потратить в школьной столовой без каких-либо ограничений. Кроме того, ввод бесплатного питания в школах не запрещает осуществлению платного/дополнительного питания в школьных столовых. Вопрос об осуществлении механизма возврата денежных средств абонентов начальных классов будет обсуждаться с отделом питания мэрии г. Новосибирска в течение сентября 2020», - сообщил читатель «Курьер. Среда. Бердск».

Кенгудетям - это инновационный проект. Основной целью которого является создание на основе универсальной электронной школьной карты сервисов, востребованных всеми участниками образовательного процесса:

контроль посещаемости и успеваемости учащихся;

адресный учет использования бюджетных средств, выделяемых в виде дотаций на организацию школьного питания;

автоматизированный способ оплаты, без использования наличных средств за питание и другие услуги;

управление и родительский контроль за расходованием средств на школьное питание учащимися.

По словам директора школы №11 Николая Репренцева, таких больших сумм, как 1500 рублей и выше на счетах ни у кого нет, в основном это небольшие суммы, рублей 100-200, не больше.

- У нас все знают, как можно сделать возврат денег. Родители подходили и спрашивали. Я с Кенгудетям связался, там сказали, что такой процедуры, возврата денег, у них нет. На следующей неделе у нас начнется выпечка, и те дети начальной школы, у кого на карте остались деньги, смогут сделать возврат через покупку чего-то в школьной столовой. По-другому на сегодня никак. Не мы первые и не мы последние — Кекнгудетям на сегодняшний день обслуживают 117 школ Новосибирской области. Может быть, они что-то и предпримут, чтобы делать возврат денег. Мы нерешенным этот вопрос не оставим. Если вдруг там ничего не сделают, мы сделаем возврат через продукты. Посмотрим, может быть, через фрукты и соки, - рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 3 сентября Николай Репренцев.

Напомним, С 1 сентября детей с 1 по 4 класс будут кормить во всех школах города бесплатно. Стоимость питания на одного учащегося составит 65 рублей в день.

Если ребенок учится в первую смену, ему приготовят завтрак, если во вторую — обед, это установлено СанПиНом, который утвердили к этому закону. Там же можно прочесть, какие блюда могут предложить ребенку. В завтрак должны входить хлеб, напиток и горячее блюдо, например, отварная кукуруза и омлет или мясные биточки с макаронами.

Еду для учеников с 1 по 4 класс будут оплачивать за счет бюджетов разного уровня.