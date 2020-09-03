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Можно ли заразиться COVID-19 в автобусе, узнайте страшные выводы ученых

13:15 03.09.2020 Фото: https://www.pikist.com/
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Риск заражения снижается, если пассажир находится у окна или двери.

Можно ли заразиться COVID 19 в автобусе, узнайте страшные выводы ученых
Не имеет значение, как далеко пассажиры находились от источника инфекции, — заразились даже люди, которые сидели в семи рядах от больной

Пассажирка автобуса с коронавирусом заразила 24 человека в Китае. Что доказывает возможность передачи коронавируса не только через капли, но и по воздуху, отмечают специалисты Университета штата Джорджия и китайских исследовательских центров, пишет журнал JAMA Internal Medicine.

В январе 2020 года, еще до введения мер по социальному дистанцированию, на востоке Китая группа из 128 буддистов отправилась в 50-минутную поездку на двух автобусах. В одном из них оказалась пассажирка, которая была заражена COVID-19, но еще не знала об этом. Никто из пассажиров не надевал масок.

Вскоре после поездки вирус обнаружили у 24 пассажиров, которые ехали в одном автобусе с зараженной, а также еще у 7 человек, которые контактировали с ней на церемонии в тот день.

Не имеет значение, как далеко пассажиры находились от источника инфекции, — заразились даже люди, которые сидели в семи рядах от больной. Риск снижался, если пассажир находился у окна или двери.
Результаты исследования поддерживают данные о том, что коронавирус способен передаваться по воздуху, а не только через микрокапли, отмечают ученые. Тесное помещение с недостаточной вентиляцией сильно повышает риски заражения.

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От редакции

Вы в маске в общественном транспорте?

В отдел транспорта, 03 сентября 2020 13:34
Бесит отсутствие масок в автобусе 721 до "Веги-1". Там часть женщин на базаре стоит 24/7. У водителя тоже ничего на лице. Ещё каждую карту берёт в руки. В этом какая необходимость?

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