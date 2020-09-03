Можно ли заразиться COVID-19 в автобусе, узнайте страшные выводы ученых

Не имеет значение, как далеко пассажиры находились от источника инфекции, — заразились даже люди, которые сидели в семи рядах от больной Пассажирка автобуса с коронавирусом заразила 24 человека в Китае. Что доказывает возможность передачи коронавируса не только через капли, но и по воздуху, отмечают специалисты Университета штата Джорджия и китайских исследовательских центров, пишет журнал JAMA Internal Medicine.

В январе 2020 года, еще до введения мер по социальному дистанцированию, на востоке Китая группа из 128 буддистов отправилась в 50-минутную поездку на двух автобусах. В одном из них оказалась пассажирка, которая была заражена COVID-19, но еще не знала об этом. Никто из пассажиров не надевал масок.

Вскоре после поездки вирус обнаружили у 24 пассажиров, которые ехали в одном автобусе с зараженной, а также еще у 7 человек, которые контактировали с ней на церемонии в тот день.

Не имеет значение, как далеко пассажиры находились от источника инфекции, — заразились даже люди, которые сидели в семи рядах от больной. Риск снижался, если пассажир находился у окна или двери.

Результаты исследования поддерживают данные о том, что коронавирус способен передаваться по воздуху, а не только через микрокапли, отмечают ученые. Тесное помещение с недостаточной вентиляцией сильно повышает риски заражения.