Заразились коронавирусом 50 жителей региона за сутки на 3 сентября. Больных уже 11 551

От коронавируса погибают люди

По данным оперативного штаба на утро 3 сентября в регионе зафиксирован 11 551 случай заражения коронавирусом (+50 за минувшие сутки), в том числе 685 детей. 10 287 пациентов выздоровели (+58 за сутки).

Скончались еще три пациента: мужчины, двоим было 65 лет, третьему – 80 лет. Всего от коронавируса в регионе умерли 367 человек.

В отделениях реанимации находятся 43 человека. На ИВЛ – 9 пациентов.

Госпитализированы 18 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 894.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 430 пациентов.

Всего в Новосибирской области провели 429 449 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остается 341 житель региона, 36 822 человека сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 1941 обращение, госпитализированы 16 человек.