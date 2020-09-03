Жертву киднеппинга из Бердска объявят в розыск. Он задолжал 1,5 млн рублей и сбежал в Азербайджан, опасаясь мести соплеменников. Смотрите видео

В суде по делу похитителей человека объявили перерыв, чтобы найти уехавшего из России потерпевшего. Подсудимый Кулиев нарисовал в СИЗО трогательные розы и передал отцу. Суд продлил ему арест до 18 декабря 2020.

Гусейн Кулиев находится в СИЗО с октября 2019 года. Суд продлили ему арест еще на 3 месяца - до 18 декабря 2020

В Бердском городском суде 2 сентября состоялось очередное заседание по уголовному делу о похищении человека. На скамье подсудимых двое — Рамиз Гасанов и Гусейн Кулиев, которым инкриминируют не только киднеппинг, но и грабеж и кражу документов.

Следующее заседание судья Екатерина Белова назначила на 5 октября. Это связано в том числе с тем, что объявят в розыск потерпевшего Сафарова, который, опасаясь за свою жизнь, отказался от участия в судебном процессе и, по данным миграционной службы, уехал на родину в Азербайджан еще 15 января 2020 года. В этот день у него закончилось разрешение на пребывание в России.

Стороны по делу 2 сентября настаивали на обязательном участии Сафарова. Иван Скачков, адвокат Кулиева, заявил о нарушении прав своего подзащитного из-за отказа в очной ставке с потерпевшим. Обязательным считает допрос потерпевшего и адвокат Гасанова Ольга Ворсина. По ее словам, Сафаров был замечен в Санкт-Петербурге и в Москве после этой даты, что является нарушением миграционного законодательства.

Судья согласилась с доводами защиты и постановила сделать запрос в миграционную службу РФ для установления местонахождения потерпевшего и возможного принудительного его привода в суд.

Кулиев и его адвокат считают несостоятельным доводы потерпевшего об угрозах со стороны подсудимых, якобы, опасаясь мести он покинул страну и отказывается появляться в суде.

Автор видео Анастасия Солодкова



Сидеть до декабря

Кроме того, суд в заседании 2 августа продлил меру пресечения обоим подсудимым еще на три месяца. Таким образом Гасанов останется в СИЗО, Гасанов под домашним арестом до 18 декабря 2020 года. На этом настаивала гособвинитель Анна Белова. Напомним, что оба арестованы в октябре 2019-го. А рассмотрение дела по существу началось в апреле 2020.

Кулиев и его адвокат просили изменить меру пресечения на домашний арест, аргументируя это ухудшением здоровья, факты вызова врача в камеру, по их словам, зафиксированы как в бердском изоляторе временного содержания, так и в линевском СИЗО-3, где сейчас сидит Кулиев. Он пытался убеждать суд, что скрываться от следствия не собирается, как и давить на потерпевшего, которого не могут разыскать даже правоохранители.

Адвокат Гасанова просила смягчить ограничения домашнего ареста своему подзащитному, поскольку его двое детей пошли в школу, их нужно встречать, водить на кружки и прочее.

Но суд принял позицию прокуратуры и продлил аресты.

Автор видео Анастасия Солодкова



Розы и переводчик

Примечательно, что войдя под конвоем и в наручниках в зал, Гусейн Кулиев передал через адвоката своему отцу, который ходит на все судебные заседания, рисунок — букет роз. Его он собственноручно нарисовал в камере зеленым и красным фломастерами. Пожилой мужчина растрогался, заулыбался.

В судебном процессе участвует переводчик. Он излагает на азербайджанском языке юридические термины Рамизу Гасанову, который не очень хорошо владеет русским языком. В отличие от Гусейна Кулиева, хорошо говорящего без акцента на русском.

Подсудимые и адвокаты не заявили отвод судье и гособвинителю из-за одинаковой фамилии - Белова. Суд в начале заседания спросил, есть ли у них сомнения в этой части, подчеркнув, что это случайность — однофамильцы.

Рисунок отцу из СИЗО

Киднеппинг по-бердски

В сентябре 2019 года Гасанов решил захватить Сафарова, чтобы тот отдал деньги. Средства они якобы вложили в совместный бизнес. Как уточнил «Курьер. Среда. Бердск» помощник прокурора Вячеслав Филиппенко, планировали возить джинсы из Турции на продажу в России. Но в итоге — ни товара, ни денег Гасанов не увидел.

- Сафаров скрывался, из дома не выходил. У него был личный курьер — таксист, который ему привозил продукты и самого возил при необходимости. Тогда он жил в Бердске, - уточнил гособвинитель.

Тогда Гасанов предложил Кулиеву и двум «неустановленным лицам» помочь ему разобраться с должником. И те согласились. В конце сентября киднепперы заблокировали дорогу такси, в котором ехал Сафаров на ул. Горького в Бердске, вытащили должника и посадили в свое авто. Чтобы он не видел, куда его везут, ему на голову надели мешок. Первые 5 дней его держали в квартире на ул. Молодости в Академгородке, а потом перевезли в отель «Аврора», что в Октябрьском районе Новосибирска.

- Пока Сафарова удерживали, ему наносили удары кулаками в голову, а также ногами по туловищу. Угрожали неустановленным предметом, похожим на пистолет, который использовали в качестве оружия. Отель ему удалось покинуть, воспользовавшись вызовом бригады скорой помощи, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» помощник председателя Бердского горсуда Наталья Сафронова.

На ресепшене гостиницы он заявил, что ему стало плохо и попросил вызвать «скорую». Медики увезли его в больницу, откуда он позвонил в полицию. По словам гособвинителя, насильно удерживая Сафарова, похитители требовали вернуть деньги, которых у того не было. Тогда выкуп за освобождение просили у родственников.

Обоих задержали в начале октября после того, как Сафаров из больницы позвонил в полицию, сообщив о собственном похищении.

Эпизоды с грабежом: Гасанов забрал у Сафарова кожаную куртку стоимостью 18 тыс. рублей, а Кулиев — сотовый телефон.

Эпизод с похищением документов: Кулиев отобрал у потерпевшего паспорт и вид на жительство в РФ.

Дело в отношении двух неизвестных, которые, по версии следствия, тоже участвовали в похищении, выделено в отдельное производство, пояснил Вячеслав Филиппенко.

Жил на халяву

Сторона защиты полагает, что Сафаров обычный мошенник, который взял деньги «на свою хорошую жизнь» и в реальности никакого бизнеса не планировал.

— Моего подзащитного обвиняют в похищении человека, грабеже и похищении документов. Но потерпевший, как говорят в народе, пробы ставить некуда, — столько обманутых людей. Он брал деньги под разным предлогом, например, ведения общего бизнеса. Он заверял, что имеет хорошие связи, обещал привезти джинсы, одежду и так далее. Люди платили ему деньги, а он на свои нужды тратил. Когда к нему приходили за деньгами, угрожал полицией. Моему подзащитному это надоело. В отношении потерпевшего применили силу, привезли в гостиницу, стали ждать, когда его отец деньги привезет. Должен был 1,5 млн рублей одному, 300 тыс. другому. Он несколько человек обманул, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Гусейна Кулиева.

По его словам, в гостинице у потерпевшего было «полно продуктов, когда хотел, на улицу выходил, ходил курить». Как рассказал защитник, это подтвердила в ходе допроса в судебном заседании администратор гостиницы. Он опровергает сведения об избиении Сафарова:

- Этого не было. Похищенный человек шикует в гостинице, за него платят, он живет на халяву, гуляет, кушает. Он заявил так, что его похищали, чтобы не возвращать долг.

Наличие оружия у похитителей Эльман Пашаев категорически отрицает:

— Это бред, само собой его не было.

Хотя в предъявленных обвинениях этот пункт уголовной статьи есть (п. гч. 2 ст. 126 УК РФ).

Максимальный срок за киднеппинг в данном случае — до 12 лет лишения свободы, за грабеж — до 7 лет колонии.

Гусейн Кулиев требует очной ставки с потерпевшим