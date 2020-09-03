Аварийное жилье: ускоренную программу запустят по переселению. Приказ Путина

Программа расселения из аварийного жилья может стать основой для создания аналогичной программы по ветхому жилью, но для этого необходимо сначала определиться с самим понятием ветхого жилья, которое в законах пока никак не обозначено.

Аварийное жильё расселят по ускоренной программе

Активизировать процесс переселения граждан из непригодных для жизни квартир и домов можно в том числе за счёт инструментов финансирования ЦБ и перераспределения запланированных на эти цели бюджетных средств с поздних сроков на более ранние. Детальнее план законодательного сопровождения ускоренного переселения из ветхого жилья председатель Госдумы Вячеслав Володин 2 сентября поручил проработать комитетам палаты по транспорту и строительству, по жилищной политике и ЖКХ совместно с Минфином и Центробанком. Ранее на создании общероссийской программы реновации настаивала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

С переселением предложено поторопиться

Расселение аварийных и ветхих домов и обеспечение людей современным жильём - важнейший вопрос, от решения которого зависит качество жизни российских граждан, сообщил 2 сентября Вячеслав Володин. «Депутаты Госдумы приступят к решению задачи, поставленной президентом. Нам необходимо будет законодательно проработать механизм ускоренного, более эффективного расселения ветхого жилья, в том числе в части финансирования. Для этого Комитету Государственной Думы по транспорту и строительству и Комитету по жилищной политике и ЖКХ дано поручение проработать этот вопрос с участием Минфина и Центробанка», — сказал спикер палаты.

Напомним, 26 августа, в ходе совещания с Правительством глава государства сказал, что для решения проблемы аварийного и ветхого жилья необходимы законодательные решения, проработанные Госдумой, Минфином и Банком России, у которого имеются «различные инструменты привлечения финансирования».

По словам председателя Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галины Хованской, для выполнения поручения президента необходимо «перебросить» финансирование программы переселения с поздних сроков на более ранние. «В большинстве регионов программа переселения из аварийного жилья действует успешно и при таком финансировании может быть завершена значительно раньше, после чего нужно перейти к реновации жилищного фонда, чтобы не допускать воспроизводства аварийного жилья», — пояснила «Парламентской газете» депутат. Она добавила, что наиболее остро проблема стоит в микрорайонах, где дома исчерпали сроки нормативной эксплуатации и которые нельзя реконструировать.

Хованская напомнила, что в России есть серии пятиэтажек, которые в силу технических причин можно реконструировать, а есть такие, которые нужно сносить и переселять граждан. Причём срок эксплуатации, по словам депутата, может быть сокращён не только временными параметрами, но и соседством с новостройкой, что предполагает рытье котлована, из-за чего частенько в близлежащих домах трескаются стены.

По мнению депутата Госдумы Сергея Пахомова, программа расселения из аварийного жилья может стать основой для создания аналогичной программы по ветхому жилью, но для этого необходимо сначала определиться с самим понятием ветхого жилья, которое в законах пока никак не обозначено. Поэтому прежде нужно разобраться, в каких случаях такое жильё подлежит реконструкции, капитальному ремонту, а в каких случаях уже только подготовка к расселению. И здесь потребуются изменения в жилищное законодательство, а также в Градостроительный кодекс, отметил Пахомов.

Нужны заинтересованные инвесторы

Следует отметить, что не только депутаты Госдумы обеспокоены проблемой переселения из ветхого и аварийного жилья. В ходе июньского «правчаса» в Совете Федерации с главой Минстроя Владимиром Якушевым спикер палаты регионов Валентина Матвиенко также обратила внимание на эту застарелую болячку, предложив решить вопрос в рамках общероссийской программы реновации. Для её реализации необходимо привлечь инвесторов и создать такие условия, чтобы на каждый казённый рубль в отрасль приходило пять рублей со стороны частного капитала, уточнила председатель Совета Федерации.

«Необходимо выработать правила, сделать этот процесс экономически выгодным для инвесторов. Поэтому прошу, коллеги, проект постановления записать, обратиться в министерство и разработать законопроект о реновации пятиэтажек и другого ветхого, непригодного жилья», — сказала Матвиенко. Она добавила, что в скором времени потребуется решать вопрос с жилыми домами, построенными в 60-70-х годах прошлого века.

Также в Совете Федерации сегодня активно занимаются решением проблемы переселения граждан из временных строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока. Процессу мешает отсутствие определения таких строений в законодательстве, но, как пояснил «Парламентской газете» председатель Комитета по федеративному устройству Олег Мельниченко, решить проблему позволит разработанный в Минстрое проект правительственного постановления. Согласно документу, к таким объектам будут отнесены строительные вагончики, балки, сборно-щитовые и каркасно-насыпные дома, бараки. Эта новация позволит переселить из временных строений значительно большее количество граждан, уверен парламентарий.

По его словам, комитет Совета Федерации также продолжает проводить мониторинг реализации мероприятий по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне БАМа.

По итогам 2019 года план по переселению граждан перевыполнен на пять семей. Таким образом, 317 семей смогли улучшить свои жилищные условия. При этом перевыполнения плана добилась Амурская область, которая переселила на 55 семей больше запланированных. На 2020 год запланировано переселение 212 семей, при этом по состоянию на первый квартал 2020 года Амурская область уже переселила девять семей, а Иркутская область — три семьи.

Источник: ПГ