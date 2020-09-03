03.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Деньги / Общество

Как изменятся правила выдачи пенсионных удостоверений с 1 января 2021, рассказываем

13:50 03.09.2020 Фото: Профиль
0

Со следующего года пенсионное свидетельство по желанию гражданина будут оформлять в электронном виде, а индивидуальную программу реабилитации инвалида полностью переведут в цифровой формат. Опубликованы соответствующие постановления правительства.

Как изменятся правила выдачи пенсионных удостоверений с 1 января 2021, рассказываем
По желанию пенсионер по-прежнему сможет получить документ на материальном носителе

Как напоминают в Пенсионном фонде, уже более пяти лет вместо пенсионных удостоверений граждане получают справку о назначении пенсии. Она выдается на листке формата А4 и считается таким же официальным документом, как и пенсионное удостоверение. В ней указаны фамилия, имя и отчество пенсионера, дата рождения, номер СНИЛСа, наименование подразделения ПФР и размер пенсии. Но уже и она в большинстве случаев становится лишней, потому что при оформлении льгот никакого значения не имеет. Вся информация о статусе пенсионеров содержится в электронной системе Пенсионного фонда и запрашивается учреждениями в порядке межведомственного взаимодействия.

Именно поэтому со следующего года вводится электронное пенсионное свидетельство. По сути, это будет та же справка, только оформленная в электронном виде, ее направят в личный кабинет гражданина на портале госуслуг. По желанию пенсионер по-прежнему сможет получить документ на материальном носителе. В постановлении не уточняется, останется ли он бумажным или будет пластиковым, как предполагалось ранее. Однако предусматривается, что выдаваться должен с фотографией пенсионера, а помимо фамилии, имени и отчества владельца содержать страховой номер индивидуального лицевого счета, информацию о виде назначенной пенсии и сроке, на который она оформлена. Сумма пенсии больше прописываться в нем не будет.

Ко всему прочему, этот год стал переходным по переводу в цифровой формат индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалидов. Бумажный документ с января 2021 года полностью отменяется. При желании гражданина его, конечно, распечатают и выдадут на руки, но юридической силой будет обладать только электронный вариант, который хранится в Федеральном реестре инвалидов, где размещаются все сведения из документов, подтверждающих факт установления инвалидности.

Воспользоваться им могут как сами граждане - для получения всей необходимой информации, так и органы власти - для качественного и своевременного оказания услуг людям с ограниченными возможностями. Информация в Федеральном реестре инвалидов формируется на основе поступающих данных из Пенсионного фонда, Федерального бюро медико-социальной экспертизы, Федерального медико-биологического агентства, Фонда социального страхования России, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Федеральной службы по труду и занятости России, Министерства здравоохранения, а также от региональных органов власти.

Источник: РГ

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Так удобнее?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Деньги или лекарства? Успеть заявить о виде набора социальных услуг нужно до 1 октября 2020
14:23 03-09-2020
Деньги или лекарства? Успеть заявить о виде набора социальных услуг нужно до 1 октября 2020
БердскЖертву киднеппинга из Бердска объявят в розыск. Он задолжал 1,5 млн рублей и сбежал в Азербайджан, опасаясь мести соплеменников. Смотрите видео
14:15 03-09-2020
Жертву киднеппинга из Бердска объявят в розыск. Он задолжал 1,5 млн рублей и сбежал в Азербайджан, опасаясь мести соплеменников. Смотрите видео
Шуфутинский снял новый клип на песню "3 сентября"
14:12 03-09-2020
Шуфутинский снял новый клип на песню
Какие продукты сохранят потенцию. Узнай! 1
14:03 03-09-2020
Какие продукты сохранят потенцию. Узнай!
После массовых протестов статус памятника природы получил Шихан Куштау
14:00 03-09-2020
После массовых протестов статус памятника природы получил Шихан Куштау
БердскОсенние акции от санатория "Рассвет"
13:56 03-09-2020
Осенние акции от санатория
Как изменятся правила выдачи пенсионных удостоверений с 1 января 2021, рассказываем
13:50 03-09-2020
Как изменятся правила выдачи пенсионных удостоверений с 1 января 2021, рассказываем
Ради 250 умных остановок с Wi-Fi объявит концессию на 368 млн рублей Анатолий Локоть
13:45 03-09-2020
Ради 250 умных остановок с Wi-Fi объявит концессию на 368 млн рублей Анатолий Локоть
Взятку едой брал у бизнесменов начальник полиции в Новосибирске
13:45 03-09-2020
Взятку едой брал у бизнесменов начальник полиции в Новосибирске
Аварийное жилье: ускоренную программу запустят по переселению. Приказ Путина
13:42 03-09-2020
Аварийное жилье: ускоренную программу запустят по переселению. Приказ Путина