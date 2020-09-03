Шуфутинский снял новый клип на песню "3 сентября"

Я календарь переверну, и снова 3 сентября

Певец Михаил Шуфутинский опубликовал в своем Instagram небольшой клип на свою известную песню "Третье сентября" в новой аранжировке.

В ролике артист переворачивает листок календаря с датой "3 сентября" и сжигает его. После этого музыкант запечатлен за рулем автомобиля и во время игры в бильярд.

- С третьим сентября, — поздравил Шуфутинский поклонников своего творчества.

Певец также сообщил, что вечером 3 сентября он планирует выйти в прямой эфир в соцсети, чтобы исполнить свою популярную композицию.

Фанаты поблагодарили Шуфутинского за поздравление и заявили, что дождались знаменательной даты.

"Ура! Перевернул, дождались", — написал пользователь под ником mimimi.il.

"Михаил Захарович, Благодарю за "Третье сентября", — обратился к певцу rutkovskiy.

"Лучший! И любимый исполнитель! Не только сегодня, но и весь год", — отметил modernistajeanbatista.

"Жду этот день больше чем новый год", — признался _b_y_d_y_l_a_u_.

"С международным днем Шуфутинского", — пошутила yagushevskayaviki.

"Поистине народная песня. И негласный праздник. Всех с третьим сентября! Пусть переворачивается, если переворачиваете, что бы это ни было! Ура!" — заключила love_zla.

Шуфутинский впервые исполнил песню "Третье сентября" в 1993 году, позднее она вошла в его альбом "Гуляй, душа". В начале 2000-х годов в сети появилось фото американского рэпера Рика Росса (напоминающего Шуфутинского) с цитатой из песни. Она была растиражирована, что позже превратило композицию Шуфутинского в мем, который в последние годы традиционно становится актуальным в преддверии 3 сентября.