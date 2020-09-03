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Какие продукты сохранят потенцию. Узнай!

14:03 03.09.2020 Фото: https://www.pikist.com/
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Соломатина подчеркивает, что для потенции и общего здоровья мужчинам следует следить за питанием, избегать стресса и заниматься спортом.

Какие продукты сохранят потенцию. Узнай!
Чтобы повысить количество тестостерона, диетолог советует есть морепродукты, например, крабов и устриц
Сюжет: Любовь. Секс. Измены
Какие продукты сохранят потенцию. Узнай!

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Российский врач-диетолог Елена Соломатина назвала продукты, восполняющие дефицит тестостерона в мужском организме, пишет «Вечерняя Москва».

По словам Соломатиной, повысить потенцию помогут продукты, богатые хорошо усвояемым белком: куриная грудка, нежирные творог и говядина, а также яичный белок. Кроме того, телятина, помимо белка, содержит витамин В12, укрепляющий мужское здоровье.

Чтобы повысить количество тестостерона, диетолог советует есть морепродукты, например, крабов и устриц. Цинк, содержащийся в этих продуктах, усиливает чувственность и желания. Эксперт уточняет, что получить цинк можно и при употреблении тыквенных семечек.

На потенцию, так же как и на либидо, положительно влияют жирные кислоты омега-3. Помимо большого количества белка, фосфора и цинка, они содержат холестерол. Именно он используется организмом при образовании половых гормонов, говорит врач-диетолог Елена Соломатина.

Молодым мужчинам и подросткам рекомендуется добавлять в рацион жирные продукты, а людям после 35 лет полезно есть растительный белок, например, фасоль и горох. Соломатина призвала мужчин избегать чрезмерного потребления сои или пива, которое имеет высокий гликемический индекс. Эти продукты, по словам врача, способствуют ожирению и понижают уровень тестостерона.

По словам диетолога, к понижению тестостерона могут также привести молочные продукты, сладости, выпечка, газировки и лимонады. Соломатина подчеркивает, что для потенции и общего здоровья мужчинам следует следить за питанием, избегать стресса и заниматься спортом.

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От редакции

Как у вас с этим делом?

Гость, 03 сентября 2020 14:10
ПошОл лизать оцинковку. Для профилактики.

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