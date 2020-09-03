Цель - нищие: Срочно жми на ссылку и получи деньги, могут ли Фонд соцзащиты и Госуслуги рассылать письма жителям Бердска

Подтвердить свое желание на получение безвозмездной субсидии можно (но не нужно!) перейдя по активной ссылке в письме.

Чтобы обезопасить себя нужно следовать элементарным правилам финансовой безопасности

На электронную почту редакции «Курьер. Среда. Бердск» пришло письмо с радующим глаз заголовком «Вам одобрено выделение безвозмездной субсидии. Постановление №7405802", отправитель — непонятная организация с названием «Фонд Соцзащиты». Текст письма: «Здравствуйте! Вам одобрено выделение материальной помощи. Для оформления перейдите по ссылке».

Практически одновременно с этим посланием мы получили еще одно "письмо счастья" от "Госуслуг": "Здравствуйте!На вашем социальном счёте положительный платёжный баланс. Вам произведён перерасчет по НДС и начислена сумма к возврату.Сроки для оформления заявки истекают в текущем месяце. Если не последует Вашей реакции средства будут депонированы на возвратный счёт ведомства. Для получения следуйте инструкциям на официальном портале: перейти на портал Госуслуг ВНДС".

Заманчиво, не правда ли? Расчет отправителя, видимо, на физическое лицо: человека пенсионного возраста, многодетного родителя, либо иного льготника. В данном случае - прямое попадание пальцем в небо.

Поняв, что нас почтили своим вниманием кибер-мошенники, мы провели небольшое собственное расследование.

Не далее, как в 2019 году россияне столкнулись с новым способом мошенничества: им приходят письма и с сообщениями о полагающихся людям социальных выплатах, которые якобы должны быть переведены на банковскую карту или интернет-кошелек. Пошедший на поводу у преступников, как правило, лишается определенной суммы денег. Действуют аферисты от имени несуществующего в РФ Фонда социальной защиты и даже портала Госуслуг. В пользу того, что письма рассылают мошенники, говорят странные почтовые адреса, с которого они отправлены (вроде noreply@bottle-next.com.gov.ru и noreply@genussgier.files.wordpress.com.gov.ru), приходят «уведомления» с разных почт, по несколько раз за сутки, и нередко сразу же попадают в папку «спам».

Если жертва заинтересовалась письмом, мошенники предлагают зарегистрировать «заявление на получение компенсационной выплаты». И на этом этапе оказывается, что регистрация не бесплатная — нужно уплатить пошлину в размере, к примеру, 300 рублей. После этого необходимо подтвердить свою личность — уже за 500 рублей. Заканчивается схема требованием заплатить 1% от суммы социальной выплаты. Например, если вам «полагается» 127 000 рублей, чтобы их получить, нужно отдать 1270 рублей. В итоге никакой выплаты на карту или интернет-кошелек, конечно, не поступает — все деньги уходят мошенникам. А если при переходе по ссылке вы"схватили" новомодный компьютерный вирус - радуйтесь! Легко отделались.

Комментарий «Курьер. Среда. Бердск» дал начальник полиции города Бердска Владимир Соколов:

- Вернуть средства в этом случае весьма проблематично, поскольку все платежи пострадавший совершает добровольно. И в нашем городе подобных случаев предостаточно. Пытаясь избежать блокировок, мошенники уходят из Рунета. Отыскать их практически не представляется возможным.

Подобные схемы обмана начали фиксировать именно тогда, когда получатели соцуслуг стали получать первые сообщения о якобы положенных им выплатах. Чтобы не попасться на удочку мошенников, необходимо следовать элементарным правилам финансовой безопасности.

В первую очередь необходимо обращать внимание на официальное название организации в подписи. В РФ существует только Фонд социального страхования Российской Федерации (ФСС РФ). Названия вроде «Фонд социальной защиты»» или «Объединенный компенсационный фонд» выдуманы, чтобы ввести человека в заблуждение.

В регионах к названию организации добавляются слова «Государственное учреждение — региональное отделение».

Важно помнить, что сотрудники государственных учреждений в ходе разговора никогда не просят предоставить данные банковских карт.

При поступлении SMS или звонков с неизвестных номеров, а также сообщений на электронную почту якобы от фонда — например, «Узнайте свой размер компенсации от государства» и т.п. — нужно прекратить все контакты с адресатом.

Ни в коем случае не стоит проходить по ссылкам в письме (для мошенников данный процесс - «фишинг» - рыбалка, а ссылка - наживка) а также перезванивать на указанные телефонные номера. Мошенникам нельзя сообщать любые данные: фамилию, имя, отчество, серию и номер паспорта или других удостоверений личности, адрес регистрации, а также данные банковских карт.

Доверяйте только официальной информации. Все изменения в законодательстве, размеры выплат и порядок их получения можно узнавать по контактам официальных ведомств и на их сайтах.

Официальные источники:

Портал Госуслуг

Сайт Президента



Сайт ГосдумыСайт Центрального банкаСайт Федеральной налоговой службыСтраница с официальными контактами ведомств