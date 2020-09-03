Заставят платить налоги продавцов на Avito. Слухи или нет?

За два года продажи на площадках вроде Avito и "Юла" выросли до 177 млн сделок (2019г.) на сумму 568 млрд руб.

Минфин опроверг слухи о введении НДФЛ на продажи на Avito

Минфин опроверг слухи о введении НДФЛ для продавцов на онлайн-платформах объявлений и в соцсетях. В министерстве заявили: "Никаких новаций и изменений в части уплаты и взимания НДФЛ Минфин не предлагает. Речи о каком-то дополнительном налогообложении не идет и такой вопрос не обсуждается".

В ведомстве напомнили, почему сейчас гражданам, как правило, не приходится платить за продажу подержанных вещей:

- Налоговым кодексом предусмотрено освобождение от НДФЛ доходов при продаже имущества со сроком владения более 3-х лет (для недвижимости в некоторых случаях со сроком владения более 5 лет);

- доходы от продажи поддержанных вещей, в большинстве случаев меньше ранее произведенных расходов на их покупку;

- Налоговым кодексом также предусмотрен имущественный налоговый вычет в размере 250 тыс. руб. за налоговый период.

Ранее издание "Ведомости" сообщило, что за два года продажи на площадках вроде Avito и "Юла" выросли до 177 млн сделок (2019г.) на сумму 568 млрд руб.

Источник: nakanune.ru