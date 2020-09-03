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Ефремов в суде признал свою вину в смертельном ДТП

16:34 03.09.2020 Фото: kino-teatr.ru
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Прокурор на прениях сторон заявила, что вина актера в аварии со смертельным исходом доказана.

Ефремов в суде признал свою вину в смертельном ДТП
Михаил Ефремов

Актер Михаил Ефремов заявил в суде, что признает свою вину в смертельном ДТП на Садовом кольце в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Пресненского суда.
"Хочу сделать заявление, ваша честь. Я не спал несколько ночей, я решил, что признаю свою вину", - заявил артист перед прениями сторон, не уточнив деталей.

Представитель гособвинения сочла доказанной вину Михаила Ефремова. "Считаю, что вина Ефремова в преступлении подтверждается видеоматериалами, данными экспертиз, показаниями свидетелей и другими доказательствами по делу", - сказала гособвинитель.

По словам прокурора, Ефремов начал употреблять алкоголь еще за день до ДТП, перед ДТП он зашел в бар Ulyss. "Вместо того, чтобы вызвать такси или трезвого водителя, сел в свою машину и отправился в поездку по Москве", - подчеркнула представитель обвинения. По ее словам, артист также допустил ряд нарушений ПДД, в том числе превышение скорости. "В результате произошло ДТП, произошло столкновение с машиной под управлением Захарова, у которого не было возможности избежать столкновения", - сказала гособвинитель.

Прежние показания Ефремова

Прокурор также призвала скептически относиться к прежнему заявлению Ефремова о потере памяти. "Первоначально Ефремов полностью признал вину и дал признательные показания, которые полностью согласуются с другими доказательствами по делу. Однако затем он от них отказался, сославшись, что не помнит ничего про день ДТП из-за сильного опьянения. Это произошло спустя несколько дней. Столь избирательная потеря памяти опровергается другими обстоятельствами дела, в том числе показаниями свидетелей автоаварии и протоколами первого допроса Ефремова", - сказала гособвинитель.

Ранее Ефремов уже признавал вину в ходе предварительного следствия, но потом отказался от своих показаний.

В суде актер заявлял, что ничего не помнит, так как был сильно пьян, но за руль в таком состоянии он никогда на садился. По его словам, он почти уверен, что в момент ДТП был на пассажирском сиденье и в связи с этим просил назначить еще несколько экспертиз и отправить его в институт им. Сербского, чтобы ему восстановили память. Актеру грозит от 5 до 12 лет колонии.

Источник: ТАСС

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