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Сбежал медведь с цепью из коттеджа. Ищут в дендропарке Новосибирска

17:30 03.09.2020 Фото: pixabay.com
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Правоохранители уже оцепили территорию и вывели людей.

Сбежал медведь с цепью из коттеджа. Ищут в дендропарке Новосибирска
Сбежавшего медведя ищут в дендропарке в Новосибирске

В дендрологическом парке подтвердили информацию об оцеплении территории, однако причину происходящего назвать не смогли. В пресс-службе Новосибирского зоопарка корреспонденту «Вести Новосибирск» сообщили, что никакие животные у них не сбегали.

«Да, действительно, дендропарк закрыт для посещения — на территории дендропарка видели медведя, по словам очевидцев, с цепью на шее, предположительно, медведь незаконно содержался в близлежащем частном секторе, откуда сбежал. На территории работают сотрудники новосибирского минприроды, Новосибирской авиабазы, Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило, а также правоохранительные органы», — сообщили пресс-службе регионального министерства природных ресурсов и экологии.

В региональном ГУ МВД добавили, что о животном, похожем на медведя, правоохранительным органам рассказал пенсионер.

«Ищут, но пока в указанном районе никаких следов не нашли. Одна из патрульных машин ППС уехала, посетителей в парк не пускают, но народу внутри много. Оповестить всех физически сложно. К тому же есть неофициальный входы. Там, где повреждён забор», — передаёт корреспондент «Вести Новосибирск» с места событий.

Источник: nsktv.ru

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От редакции

Найдут?

Аноним, 03 сентября 2020 18:15
Ужас, кто так безответственно относиться к животным и людям

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