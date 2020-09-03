Грозы с похолоданием придут завтра в Бердск

В ближайшие дни температура воздуха в Новосибирской области опустится до +11 градусов. Уже завтра, 4 сентября, температура воздуха, по данным Западно-Сибирского гидрометцентра, опустится до +14-16 градусов днём и +8-10 ночью. Скорость ветра составит 5-10 метров в секунду. Пик похолодания придётся в основном на 4-5 сентября: в это время холодный фронт пройдет в южные районы, и температура воздуха ночью понизится до 3-9 градусов выше ноля. В дневные часы погода будет не теплее – температура воздуха составит лишь +11-16 градусов. В Бердске 5 и 6 сентября будет около 7-10 градусов тепла ночью, и примерно 13-15 – днем. Помимо этого, ожидаются дожди, грозы и туман.
В ближайшие дни температура воздуха в Новосибирской области опустится до +11 градусов.
Уже завтра, 4 сентября, температура воздуха, по данным Западно-Сибирского гидрометцентра, опустится до +14-16 градусов днём и +8-10 ночью.
Скорость ветра составит 5-10 метров в секунду. Пик похолодания придётся в основном на 4-5 сентября: в это время холодный фронт пройдет в южные районы, и температура воздуха ночью понизится до 3-9 градусов выше ноля. В дневные часы погода будет не теплее – температура воздуха составит лишь +11-16 градусов.
В Бердске 5 и 6 сентября будет около 7-10 градусов тепла ночью, и примерно 13-15 – днем. Помимо этого, ожидаются дожди, грозы и туман.