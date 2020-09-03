03.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Пресс-релиз

Когда необходимо срочно посетить гинеколога: 5 тревожных симптомов

16:52 03.09.2020
0

Плановые осмотры у гинеколога следует проходить каждой женщине ежегодно.

 Также бывают ситуации, когда помощь врача необходима срочно. Клиника в Петербурге АрсВита приглашает пациенток пройти плановый или экстренный осмотр у опытного гинеколога. Отделение гинекологии оснащено по последнему слову медицинской техники. Предусмотрена возможность пройти все необходимые обследования прямо в клинике.

Симптомы, которые требуют немедленного обращения к врачу

Любые нарушения женского здоровья требуют адекватной медицинской помощи. Их игнорирование чревато развитием серьезных осложнений, которые могут представлять опасность для жизни.

Нехарактерные выделения. Важно следить за выделениями из женских половых органов, чтобы своевременно обнаружить нарушения и обратиться к врачу. Поводом для беспокойства является появление неприятного запаха, сопровождающееся болью или зудом. В этом случае необходимо пройти рекомендованное врачом обследование, по результатам которого будет назначено лечение.

Боль в нижней части живота. Сильная боль тянущего или схваткообразного характера может указывать на воспаление придатков. Это заболевание обязательно требует лечения под наблюдением врача.

Любые изменения цикла. Нетипичные болевые ощущения, изменение объема менструальных кровотечений, интервала между ними – это повод для внепланового посещения гинеколога. Такие симптомы могут наблюдаться при воспалительных заболеваниях, гормональных нарушениях и других патологиях. Необходимо немедленно обратиться к врачу и в случае кровотечения, которое не связано с менструальным циклом.

Зуд или жжение. Иногда зуд или жжение возникают в результате использования неправильно подобранных или некачественных средств для интимной гигиены. Если они сопровождаются изменением характера выделений, учащенным мочеиспусканием, высыпаниями на коже, необходимо безотлагательно проконсультироваться с врачом.

Дискомфорт или боль при половом акте. Такие симптомы характерны для многих заболеваний гинекологического профиля. Выяснить причину нарушений возможно только по результатам обследований. Ни в коем случае нельзя откладывать визит к врачу, если болевые ощущения сопровождаются кровянистыми выделениями в течение нескольких дней после полового акта.

Узнайте, когда принимает гинеколог в СПБ, и запишитесь к нему на прием в клинику АрсВита. Для этого воспользуйтесь онлайн записью, закажите обратный звонок или позвоните по телефону медицинского центра самостоятельно.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Сбежал медведь с цепью из коттеджа. Ищут в дендропарке Новосибирска
17:30 03-09-2020
Сбежал медведь с цепью из коттеджа. Ищут в дендропарке Новосибирска
Названа еда от которой можно состариться раньше времени
17:29 03-09-2020
Названа еда от которой можно состариться раньше времени
Похищали людей и держали в наручниках в фонде развития соцпрограмм "Нацпроект" Новосибирска
17:26 03-09-2020
Похищали людей и держали в наручниках в фонде развития соцпрограмм
Священные ритуалы на День осеннего равноденствия 22 сентября 2020 года: Для очищения души и сохранения молодости
17:26 03-09-2020
Священные ритуалы на День осеннего равноденствия 22 сентября 2020 года: Для очищения души и сохранения молодости
Мужчина притворился риелтором и продал чужую квартиру
17:22 03-09-2020
Мужчина притворился риелтором и продал чужую квартиру
Поклонники раскритиковали Ани Лорак за попытку отредактировать внешность 9-летней дочери Софии
17:19 03-09-2020
Поклонники раскритиковали Ани Лорак за попытку отредактировать внешность 9-летней дочери Софии
Как умирают от COVID-19 в Сибири, рассказали эксперты
17:19 03-09-2020
Как умирают от COVID-19 в Сибири, рассказали эксперты
БердскРабота в Бердске: Главного инженера и администратора в спа-центр на зарплату 40 000 руб. срочно ищут компании
17:17 03-09-2020
Работа в Бердске: Главного инженера и администратора в спа-центр на зарплату 40 000 руб. срочно ищут компании
Худеем на цыпочках! Неудобно, но эффективно, говорят ученые
17:16 03-09-2020
Худеем на цыпочках! Неудобно, но эффективно, говорят ученые
БердскКонцерт ко Дню города 5 сентября 2020 покажут ВКонтакте и Instagram в Бердске
17:15 03-09-2020
Концерт ко Дню города 5 сентября 2020 покажут ВКонтакте и Instagram в Бердске