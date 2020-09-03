Когда необходимо срочно посетить гинеколога: 5 тревожных симптомов

Также бывают ситуации, когда помощь врача необходима срочно. Клиника в Петербурге АрсВита приглашает пациенток пройти плановый или экстренный осмотр у опытного гинеколога. Отделение гинекологии оснащено по последнему слову медицинской техники. Предусмотрена возможность пройти все необходимые обследования прямо в клинике.

Симптомы, которые требуют немедленного обращения к врачу

Любые нарушения женского здоровья требуют адекватной медицинской помощи. Их игнорирование чревато развитием серьезных осложнений, которые могут представлять опасность для жизни.

Нехарактерные выделения. Важно следить за выделениями из женских половых органов, чтобы своевременно обнаружить нарушения и обратиться к врачу. Поводом для беспокойства является появление неприятного запаха, сопровождающееся болью или зудом. В этом случае необходимо пройти рекомендованное врачом обследование, по результатам которого будет назначено лечение.

Боль в нижней части живота. Сильная боль тянущего или схваткообразного характера может указывать на воспаление придатков. Это заболевание обязательно требует лечения под наблюдением врача.

Любые изменения цикла. Нетипичные болевые ощущения, изменение объема менструальных кровотечений, интервала между ними – это повод для внепланового посещения гинеколога. Такие симптомы могут наблюдаться при воспалительных заболеваниях, гормональных нарушениях и других патологиях. Необходимо немедленно обратиться к врачу и в случае кровотечения, которое не связано с менструальным циклом.

Зуд или жжение. Иногда зуд или жжение возникают в результате использования неправильно подобранных или некачественных средств для интимной гигиены. Если они сопровождаются изменением характера выделений, учащенным мочеиспусканием, высыпаниями на коже, необходимо безотлагательно проконсультироваться с врачом.

Дискомфорт или боль при половом акте. Такие симптомы характерны для многих заболеваний гинекологического профиля. Выяснить причину нарушений возможно только по результатам обследований. Ни в коем случае нельзя откладывать визит к врачу, если болевые ощущения сопровождаются кровянистыми выделениями в течение нескольких дней после полового акта.

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