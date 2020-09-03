Отчисление из школы: с какого возраста возможно и кого нельзя отчислить ни при каких условиях

Согласно ФЗ «Об образовании в РФ», ученик может быть отчислен из школы по собственной инициативе или решению родителей, например при переводе в другую школу, в связи с закрытием учебного заведения, а также по решению руководства школы.

Отчисление должно быть крайней мерой

По решению школы отчисление применяется к ученику в качестве меры дисциплинарного взыскания, если он не выполняет обязанности по добросовестному освоению образовательной программы и учебного плана либо был зачислен незаконно.

С какого возраста могут отчислить из школы?

Согласно ст. 61 ФЗ «Об образовании...», ученика могут досрочно исключить по решению руководства школы в качестве меры дисциплинарного взыскания по достижении 15-летнего возраста.

При этом в ст. 43 данного ФЗ указано, что отчисление должно быть крайней мерой, которая может применяться только за неоднократное совершение дисциплинарных проступков и если другие меры дисциплинарного взыскания (замечание и выговор) не дали результата. Решение принимается с учетом мнения родителей и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Его можно оспорить.

Кого нельзя отчислить из школы?

ФЗ «Об образовании в РФ» устанавливает, что любые меры дисциплинарного взыскания, в том числе отчисление, не могут быть применены к обучающимся по образовательным программам дошкольного и начального общего образования, а также к ученикам с задержкой психического развития и различными формами умственной отсталости.

Кроме того, меры дисциплинарного взыскания запрещено применять к ученикам во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.

В каких случаях могут отчислить ученика младше 15 лет?

Руководитель всероссийского общества защиты прав граждан в сфере образования Виктор Панин пояснил АиФ.ru, что школьники в возрасте старше 15 лет, как правило, учатся уже в старших классах, за пределами девятого класса. И даже к ним очень редко применяется дисциплинарное взыскание в виде отчисления, но только если они обучаются в бюджетных образовательных учреждениях.

В частных школах порядок другой: там могут отчислить ученика, даже если он младше 15 лет. «В школах, где обучаются на платной основе, применяются статьи закона о защите прав потребителей. Там действуют чисто товарно-денежные отношения: заключается договор об оказании платных образовательных услуг, где могут быть прописаны основания для отчисления, в том числе за неуспеваемость, непосещение и т. д. Могут отчислить учащегося абсолютно любого возраста. Это не противоречит действующему законодательству, потому что в любом случае ребенок, отчисленный из частной образовательной организации, в обязательном порядке должен быть устроен в общеобразовательную школу. Его обязаны принять, отказать ему не могут», — говорит эксперт.

Источник: АиФ