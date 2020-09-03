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Покупка детского стола: важные моменты

16:53 03.09.2020
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Ваше чадо идет в первый класс!

И тут остро стал вопрос покупки письменного стола в детскую комнату. Очевидно, что у каждого школьника должно быть свое собственное рабочее место в отдельном помещении. Ребёнок будет готовить домашние задания, выполнять дополнительные задания по факультативам, творческим предметам, играть в компьютерные игры, рукодельничать.

Самая большая ошибка, которую могут допустить родители, — позволить ребенку заниматься на кухонном столе или за столом в гостиной. Школьника ничего не должно отвлекать — ни время ужина или готовка, ни телевизор на фоне. В подростковом возрасте дети должны осознавать, что у них есть собственное личное пространство, где они могут уединиться и сконцентрироваться. Уделите время планировке и организации рабочего детского места — это будет положительно влиять, как и на успехи в учебе, так и благоприятствовать здоровой психологической обстановке.

Покупаем детский стол: учтите важные параметры

  • Детская мебель отличается от мебели для взрослого человека, главным образом, возможностью регулировать свою высоту. Дети растут до 10 см в год, и это не предел. Не хотелось бы приобрести столь дорогостоящую покупку и через пару лет обнаружить, что ребенок катастрофически высок для стола! Существует и регулируемая офисная мебель, но детская поменьше размером и более компактная. Покупая стол подростку, можно рассмотреть вариант, который подойдет и родителям.
  • Регулируемые детские столы бывают 2 типов: одни «растут» механически, другие — от электропривода. От технологичности этой функции зависит цена стола. Взвесьте все «за» и «против» и придите к осмысленному решению, стоит ли экономить или есть смысл переплатить.
  • Выбирайте классическую столешницу. Геометрические формы — отличное декоративное решение для интерьера, но детская осанка вам за это «спасибо» не скажет. Детский стол не должен заставлять ребенка горбиться или сидеть в развороте, держать локти на весу. Рассмотрите угловой вариант — он компактный и удобный. Если у вас одна детская комната на двоих детей, купите двойной стол.
  • Столешница должна быть водостойкой. Ребенок за столом будет рисовать, заниматься творчеством. Нередко дети могут что-то перекусить или выпить за рабочим столом. Разбухшая древесина — результат одного неловкого движения. С поверхности должны легко оттираться красители, фломастеры, отлипать пластилин.
  • Проследите за безопасностью и экологичностью материалов изготовления детского стола. В дешевых ДСП могут содержаться формальдегиды, пластиковая столешница тоже бывает некачественной. Запросите сертификаты и стандарты качества для выбранной мебели.

Всегда отталкиваетесь от рассуждений, будет ли тот или иной функционал стола вредить здоровью ребенка или нет. Именно для сохранения и правильного формирования осанки покупается специализированная детская мебель.

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