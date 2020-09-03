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Защита растений от вредителей агрохимикатами Syngenta®

16:56 03.09.2020
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Основное направление деятельности дочернего подразделения «Сингента» в России — снабжение сельхозпроизводителей средствами защиты растений собственной разработки.

Защита растений от вредителей агрохимикатами Syngenta®
каталог агрохимикатов

На отечественный рынок поставляются более 60 наименований агрохимикатов ТМ Syngenta®. Среди них не только традиционные протравители семян, фунгициды, гербициды, инсектициды, но и регуляторы роста, десиканты, родентициды. В последнее время освоено также производство новых формул органоминеральных комбинированных удобрений.

Препараты производятся на крупнейших химических предприятиях-партнёрах из Германии, США, Китая и Российской Федерации. С перечнем поставляемой продукции можно ознакомиться в каталоге пестицидов и агрохимикатов, размещённом в соответствующем разделе сайта www.syngenta.ru. Здесь приводятся наименования торговых марок, краткие описания состава, принципа действия, назначения агрохимикатов.

Защита растений от вредителей агрохимикатами Syngenta®
АЛЬТО СУПЕР, КЭ

АЛЬТО СУПЕР, КЭ

Фунгицид

Комбинированный фунгицид системного действия для защиты зерновых колосовых культур и сахарной свеклы.

Защита растений от вредителей агрохимикатами Syngenta®
АЛЬТО ТУРБО, КЭ

АЛЬТО ТУРБО, КЭ

Фунгицид

Системный фунгицид для контроля болезней пшеницы и ячменя.

Защита растений от вредителей агрохимикатами Syngenta®
АМИСТАР ТРИО, КЭ

АМИСТАР ТРИО, КЭ

Фунгицид

Трехкомпонентный фунгицид для защиты зерновых культур и риса.

Высокая конкурентоспособность средств защиты растений «Сингента» обусловлена избирательностью действия, минимальной экологической нагрузкой, гарантированным эффектом от применения, быстрой окупаемостью затрат. Продукция ориентирована на крупнотоварных агропроизводителей.

Защита растений от вредителей агрохимикатами Syngenta®
производство агрохимикатов

Потребительские свойства

Отменные потребительские свойства поставляемых в отечественный сегмент рынка агрохимикатов «Сингента» обуславливает стабильно высокий спрос. Препараты характеризуются широкими функциональными возможностями, селективностью действия, долговременностью получаемого эффекта в борьбе с заболеваниями культивируемых растений, с насекомыми-вредителями, с сорняками.

Потребителям предлагается купить агрохимикаты хорошо известных марок, а также новинки сезона.

Учитывая выраженную избирательность действия многих наименований препаратов, подбирают их, исходя из условий применения. При этом, в частности, учитывают историю предшествующих обработок, вид возделываемой сельхозкультуры. Относится это, прежде всего, к гербицидам, фунгицидным препаратам, инсектицидам.

Сельхозпроизводитель имеет возможность комбинировать разные средства защиты растений. Этим достигается экономия средств на обработку больших по площади полей, снижается экологическая нагрузка на окружающую среду. Соблюдение предписанных специалистами Syngenta инструкций гарантирует получение ожидаемого эффекта и окупаемость затраченных средств (высокую рентабельность).

Защита растений от вредителей агрохимикатами Syngenta®
защита растений агрохимикаты

Полевые испытания

Поставляемые аграриям пестициды и агрохимикаты ТМ Syngenta® прошли успешные полевые испытания в основных зонах российского земледелия. В настоящее время отечественные аграрии вышли на лидирующие позиции в производстве подсолнечника, зерновых культур, включая кукурузу, некоторых сортов овощей. Интенсивно развиваются садоводство, виноградарство. Соответственно, повышенным спросом среди агропроизводителей пользуются средства защиты для этих видов возделываемых сельскохозяйственных растений.

Обработка пашни и насаждений гербицидами «Сингента» селективного действия — залог высокой чистоты полей от сорной растительности. Учитывая большие площади посевов (насаждений), без применения этой группы агрохимикатов невозможно выращивание культур по современным интенсивным технологиям.

Высокую урожайность, повышенное качество товарной продукции обеспечивает также обработка растений универсальными инсектицидами и фунгицидами ТМ Syngenta® контактно-системного действия. Улучшает прорастание семян, обеспечивает дружные всходы и защиту от болезней и вредителей обработка посевного материала комплексными фунгицидными и инсектицидными протравителями.

Защита растений от вредителей агрохимикатами Syngenta®
пестициды и агрохимикаты

Типы препаратов

В каталоге агрохимикатов 2020 года, размещённом на сайте российского отделения «Сингента», помещены краткие описания поставляемых компанией агрохимикатов и средств защиты растений. В частности, в нём содержатся сведения о десикантах, регуляторах (биостимуляторах) роста, гербицидах, комплексных органоминеральных удобрениях, инсектицидах, родентицидах, протравителях.

Защита растений от вредителей агрохимикатами Syngenta®
АКСИАЛ, КЭ

АКСИАЛ, КЭ

Гербицид

Послевсходовый гербицид избирательного действия для контроля злаковых сорняков на пшенице и ячмене.

Защита растений от вредителей агрохимикатами Syngenta®
БАНВЕЛ, ВР

БАНВЕЛ, ВР

Гербицид

Системный послевсходовый гербицид для контроля двудольных сорняков на зерновых и кукурузе.

Защита растений от вредителей агрохимикатами Syngenta®
БОКСЕР, КЭ

БОКСЕР, КЭ

Гербицид

Решительный удар по сорнякам, не поддающимся контролю традиционно используемыми гербицидами!

Группа фунгицидов Syngenta® представлена следующими торговыми марками: АМИСТАР ГОЛД, АМИСТАР НЭКСТ, АМИСТАР ЭКСТРА, АМИСТАР ТРИО (новинка), АЛЬТО (ТУРБО, СУПЕР), КВАДРИС, МАГНЕЛЛО, ПЕРГАДО ЗОКС (новинка), РИДОМИЛ ГОЛД, РИАС, ДИНАЛИ, РЕВУС. Для борьбы с насекомыми-вредителями предназначены инсектициды: АКТЕЛЛИК, ЭФОРИЯ, АКТАРА, АМПЛИГО (новинка), ФОРС, ТИОВИТ ДЖЕТ, ВЕРТИМЕК, ВОЛИАМ, ПЛЕНУМ, ЛЮФОКС (хит), МАТЧ, ИНСЕГАР, ПРОКЛЭЙМ.

Аграриям предлагаются качественные протравители посевного материала: МАКСИМ (ПЛЮС, КВАТРО, ФОРТЕ, ГОЛД), СЕЛЕСТ ТОП, АПРОН XL, ДИВИДЕНТ (СУПРИМ, СТАР, ЭКСТРИМ), ВАЙБРАНС ИНТЕГРАЛ (новинка), КРУЙЗЕР, СЕРТИКОР. Гербициды представлены марками ЛОГРАН, ДУАЛ ГОЛД, КАМАРО (новинка), ЛОНТРЕЛ, ЛИНТУР, КАПТОРА (новинка), БОКСЕР, ГЕЗАГАРД, ДИАЛЕН СУПЕР, УРАГАН ФОРТЕ, КАЛЛИСТО, ЛЮМАКС, МИЛАГРО.

Защита растений от вредителей агрохимикатами Syngenta®
купить агрохимикаты

История компании

За недолгую 20-летнюю историю компания Syngenta AG смогла занять лидирующие позиции среди производителей средств защиты растений на европейском и азиатском рынках, включая Россию. Агрохимикаты этой торговой марки применяются в технологиях интенсивного земледелия, успешно освоенных отечественными аграриями. В России зарегистрирована и действует дочерняя компания «Сингента» с офисами в Москве и Краснодаре. Через разветвлённую сеть дистрибьюторов осуществляются поставки пестицидов и агрохимикатов заинтересованным сельхозпроизводителям.

Защита растений от вредителей агрохимикатами Syngenta®
ВЕРТИМЕК, КЭ

ВЕРТИМЕК, КЭ

Инсектициды

Инсектоакарицид кишечно-контактного действия для защиты овощных, цветочных культур, яблони и винограда.

Защита растений от вредителей агрохимикатами Syngenta®
ДУРСБАН, КЭ

ДУРСБАН, КЭ

Инсектициды

Фосфорорганический инсектоакарицид широкого спектра действия с мощной фумигационной активностью.

Защита растений от вредителей агрохимикатами Syngenta®
ИНСЕГАР, ВДГ

ИНСЕГАР, ВДГ

Инсектициды

Инсектицид для защиты яблони, виноградной лозы и сливы от плодожорок и листоверток.

Высокое качество химпрепаратов «Сингента» подтверждено сертификатами. Даются гарантии от производителя. Вся продукция ТМ Syngenta® надёжно защищена от контрафакта, неизбежно появляющегося на сером и чёрном рынках. Для этого разработана специальная упаковка, наносятся защитные голографические символы, знаки, другие изображения.

Применение новых и хорошо зарекомендовавших себя оригинальных марок агрохимикатов Syngenta® гарантирует высокую рентабельность, минимальную экологическую нагрузку, высокие потребительские свойства выращенной продукции растениеводства (товарный вид, лёжкость, урожайность, стоимость).

Защита растений от вредителей агрохимикатами Syngenta®
каталог пестицидов и агрохимикатов


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