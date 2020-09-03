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Здоровье / Общество

Худеем на цыпочках! Неудобно, но эффективно, говорят ученые

17:16 03.09.2020 Фото: pikist
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Ученые штата Юта, изучив биомеханику человеческой ходьбы, пришли к выводу, что ходить с целью похудеть практически бесполезно. Использование пятки при ходьбе экономит энергию.

Худеем на цыпочках! Неудобно, но эффективно, говорят ученые
Перестараться в ходьбе на цыпочках трудно

По мнению исследователей, такой способ передвижения возник у предков человека, когда им пришлось слезть с деревьев и начать перемещаться на большие расстояния.

Чтобы повысить энергозатраты и увеличить расход калорий почти на 83%, нужно ходить на пальцах ног — то есть на цыпочках. В таком случае мышцы бедра, голени и голеностопа работают намного интенсивнее.

Нужно ли всем желающим похудеть срочно вставать на цыпочки?

«Есть только один доказанный способ похудеть: это расходовать калорий больше, чем получать их с пищей, — рассказывает — врач-эндокринолог, диетолог и специалист по спортивной медицине Алексей Калинчев, — Проще говоря — двигаться больше, а есть меньше. Только без фанатизма. Когда дефицит калорий превышает 20%, в организме могут возникнуть проблемы.

Что касается физической нагрузки, то, как и в случае с лекарствами, потенциальная польза от ее использования должна превышать вред, который она может причинить.

Ходьба — это не только энергосберегающий, но и безопасный, не имеющий противопоказаний вид физической активности. Ходить можно всем — и пациентам с ожирением, сердечно-сосудистыми и другими хроническими заболеваниями.

Что касается остальных видов физической нагрузки, перед началом занятий желательно проконсультироваться с врачом, а тренироваться под присмотром фитнес-тренера (или пройти вводный инструктаж перед первым занятием). От неправильных тренировок больше вреда, чем пользы.

Ходьба на цыпочках создает осевую нагрузку на скелет, на икры, на голени и поэтому абсолютно точно ее нельзя рекомендовать пациентам с ожирением (лишний вес и без того перегружает позвоночник), варикозным расширением вен и т.д. Таким людям, в частности, можно рекомендовать плавание и занятия на велотренажере, которые снимают нагрузку со скелета и повышают энергозатраты.

Остальным (особенно людям «сидячих» профессий или сидячего образа жизни) время от времени — если есть желание — можно вставать на цыпочки. Это можно рассматривать как способ добрать необходимую физическую нагрузку. Главное — не переусердствовать. Предрасположенность либо начальные стадии варикоза есть у многих — как у мужчин, так и у женщин. С другой стороны, перестараться в ходьбе на цыпочках трудно. Это довольно непривычный и неудобный способ передвижения.

Источник: АиФ

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