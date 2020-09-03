Как умирают от COVID-19 в Сибири, рассказали эксперты

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Ольга:

Показатель летальности пациентов с COVID-19 в Новосибирской области — все еще почти вдвое выше общероссийского Данные посчитаны Информационным центром по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) на 3 сентября. Летальность — показатель, выражающий процентное отношение числа умерших пациентов с COVID-19 к общему числу людей, имевших тот же диагноз «коронавирусная инфекция». Роспотребнадзор называет снижение летальности в числе решающих факторов для снятия ограничений в регионах.

Общее количество жителей, которым был поставлен диагноз «новая коронавирусная инфекция», в Новосибирской области на 3 сентября — 11 551 человек. Общее число летальных исходов в регионе по состоянию на 3-е сентября: 367. Случаев летального исхода зафиксировано за неделю — 18, на 4 больше, чем за прошлый период. 3 сентября индекс летальности в регионе составляет 3,18%. Это очередное повышение, на 0,06%. Показатель летальности по области все еще значительно выше, чем окружной и общероссийский. Новосибирская область продолжает оставаться «антилидером» среди сибирских регионов по показателю летальности. 2-е место: Красноярский край (2,86%); 3-е место: Омская область (2,16%).

В тройке регионов Сибири с самым низким показателем летальности неизменно лидирует Республика Алтай — 0,36%. 2-е место: Кузбасс (0,67%); 3-е место: Республика Тыва (0,94%). Индекс летальности в СФО продолжает превышать единицу. За неделю он увеличился до 1,81% и остается выше общероссийского. 3 сентября в России, как и ранее, два региона с полностью отсутствующей летальностью пациентов с COVID-19. Это Ненецкий АО и Сахалинская область. Самый высокий индекс летальности — в городе Санкт-Петербург (6,67%). Общероссийский показатель летальности за неделю подрос, оставаясь выше единицы — 1,74%. Это значительно ниже общемирового значения, которое на сегодняшний день составляет 3,4%. Худший показатель летальности пациентов среди федеральных округов —демонстрирует Северо-Западный ФО (3,53%)

* * * Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК)

