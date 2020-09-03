Похищали людей и держали в наручниках в фонде развития соцпрограмм "Нацпроект" Новосибирска

В реабилитационный центр за помощью обращались страдающие алко- и наркозависимостью. После того, как они попадали в центр, у них отбирались паспорта и ценные вещи. При этом к клиентам центра применяли различные методы физического и морального воздействия.

Людей освободили

В следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области с заявлением обратился мужчина, который сообщил о применении сотрудниками реабилитационного центра Фонда развития социальных программ «Национальный проект», расположенного в Заельцовском районе Новосибирска, недозволенных методов.

Заявитель сообщил следователям, что в здании, где на протяжении нескольких месяцев он содержался, по-прежнему могут принудительно удерживать людей. В этой связи следователями СК совместно с сотрудниками УУР ГУ МВД по Новосибирской области был проведен обыск в помещении, где ранее неправомерно удерживали мужчину. Там следователи СК и оперативные сотрудники обнаружили и освободили 40 принудительно удерживаемых лиц. Покинуть заведение по своему волеизъявлению они не могли. В ходе обыска были изъяты наручники, документация и паспорта удерживаемых лиц.

По факту незаконного лишения свободы следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, совершенное группой лиц).

По данным следствия, в указанный реабилитационный центр за помощью обращались граждане, страдающие алко- и наркозависимостью. После того, как они попадали в центр, у них отбирались паспорта и ценные вещи. При этом к клиентам центра применяли различные незаконные методы физического и морального воздействия, а также ограничивали свободу их передвижения. Двери в доме, в котором располагался реабилитационный центр, были металлические с замками, всегда закрытые. Окна домов были оборудованы металлическими конструкциями с цепями, что исключало возможность свободно покинуть помещение. Система охраны обеспечивала надежную изоляцию лиц, проходящих курсы реабилитации. Кроме того, злоумышленники, используя то обстоятельство, что лица поступали в центр в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, а также применяя к ним физическую силу, принуждали вновь прибывших в реабилитационный центр лиц к подписанию документов, содержанием которых являлось, якобы добровольное согласие на пребывание. При этом родственников лиц, проходивших реабилитацию, они вводили в заблуждение, сообщая им об обязательном запрете на общение с ними, что это может негативно повлиять на курс реабилитации. Потерпевшими по делу признаны 24 человека, которых ограничивали в передвижении, удерживали взаперти, не выпускали за пределы помещения, пока они не были освобождены сотрудниками правоохранительных органов.

Кроме того, в ходе расследования данного уголовного дела следователи СК установили, что одного из потерпевших в начале июля 2020 года против его воли, нанося удары по голове и конечностям, заковав в наручники насильно посадили в автомобиль, после чего доставили в реабилитационный центр Фонда развития социальных программ «Национальный проект», где незаконно удерживали до момента освобождения правоохранителями.

В связи с чем следователями СК возбуждено уголовное дело по факту похищения мужчины и последующего его содержания в реабилитационном центре (п. «а» ч.2 ст. 126 УК РФ - похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

В ходе грамотно спланированных и тактически верно проведенных следственных и оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками СК и полиции были задержаны 37-летний директор и два сотрудника реабилитационного центра.

Следователем СК им уже предъявлено обвинение в инкриминируемых деяниях. И сегодня суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении фигурантов меру пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и закрепление доказательственной базы, а также на установление причастности фигурантов к иным фактам преступной деятельности на территории Новосибирска и Новосибирской области. Расследование уголовного дела продолжается.