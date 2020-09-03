Налог с продажи старых вещей на "Авито" вводят в России? Разъясняем

По действующим правилам, НДФЛ не платится при продаже имущества со сроком владения более трех лет. В случае с недвижимостью в некоторых случаях со сроком владения более пяти лет.

Минфин опроверг информацию о введении налога с продаж на «Авито»

Власти разъяснили ситуацию с налогом с продажи подержанных вещей на «Авито», «Юле» и подобных электронных площадках. Как заявили в Минфине, речи о введении нового сбора не идет. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как пояснили в министерстве, как правило россияне не уплачивают налоги с таких продаж из-за особенностей законодательства. Так, по действующим правилам, налог на доходы физических лиц (НДФЛ) не платится при продаже имущества со сроком владения более трех лет. В случае с недвижимостью в некоторых случаях со сроком владения более пяти лет.

Доходы от продажи подержанных вещей в большинстве случаев меньше ранее произведенных расходов на их покупку, добавили в Минфине. Кроме того, в ведомстве напомнили, то Налоговый кодекс предусматривает имущественный налоговый вычет в размере 250 тысяч рублей за налоговый период.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что с продаж на «Авито» будут взимать НДФЛ. По оценке аналитиков, благодаря этому ежегодно бюджет будет получать по меньшей мере 80 миллиардов рублей.