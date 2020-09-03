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Сохранят "коронавирусные" койки для гриппозных больных в стационарах Новосибирской области

18:26 03.09.2020 Фото: pexels.com
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Осенью-2020 планируют привить от гриппа 60% жителей региона. Врачи ждут сочетания циркуляция вирусов гриппа A, B и нового COVID-19.

Сохранят коронавирусные койки для гриппозных больных в стационарах Новосибирской области
Новосибирская область готова к началу нового эпидемиологического сезона
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Сохранят коронавирусные койки для гриппозных больных в стационарах Новосибирской области

Сохранят "коронавирусные" койки для гриппозных больных в стационарах Новосибирской областиХватит молчать: Историю лечения от COVID-19 приглашаем рассказать переболевших жителей БердскаЕщё 1944 новостей

Готовность Новосибирской области к сезону заболеваемости гриппом и ОРВИ обсудили 3 сентября на совещании в правительстве региона. Совещание прошло в режиме видеосвязи под руководством первого заместителя губернатора Юрия Петухова.

«Стартует новый эпидемиологический сезон, в котором в этом году есть свои особенности. Нам удалось стабилизировать ситуацию по COVID-19, мы вошли в ТОП-25 регионов страны с самым низким уровнем заболевания, по Сибирскому федеральному округу мы входим в число лидеров по этому показателю. Теперь наша главная задача – удержать эти позиции, быть готовыми к любым вариантам развития ситуации. Необходимо проводить регулярные инспекции образовательных, культурных, социальных, спортивных, транспортных и других объектов, контролировать выполнение мер безопасности. Не менее важная работа – масштабная прививочная кампания населения Новосибирской области. Эти задачи ставятся перед всеми ответственными службами и структурами региона», – подчеркнул Юрий Петухов.

Как сообщила главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова, в прошлый эпидсезон на 14% снизилась общая заболеваемость ОРВИ и гриппом по сравнению с предыдущими годами. За прошлый и позапрошлый сезоны в регионе не было ни одного случая летального исхода от гриппа.

«Постановлением Главного санитарного врача РФ была поставлена задача – охват вакцинацией не менее 60% населения, были выделены средства как за счет федерального бюджета, так и за счет субъектов. На сегодняшний день поставлено 65% от плана взрослой вакцины и 43,3% детской. Сейчас первоочередная задача – охватить вакцинацией как можно больший процент населения», – отметила Лариса Позднякова.

Особенностью этого сезона является пандемия новой коронавирусной инфекции. Правительством региона были предприняты масштабные меры: организация медицинской помощи, выделение средств на дооснащение медучреждений оборудованием, СИЗами, дезинфицирующих средств, лекарственными препаратами. Проведена большая работа по подготовке кадров, на базе медуниверситета были подготовлены около 6 000 специалистов для работы в различных специальностях. Были созданы мобильные бригады узких специалистов для оказания практической помощи на местах в инфекционных госпиталях.

Как было отмечено на совещании, в новый эпидсезон ожидается сочетанная циркуляция вирусов гриппа A, B и нового коронавируса. Поэтому среди основных задач на сезон – сохранение резерва коечного фонда, а также проведение массовой вакцинации против гриппа с охватом не менее 60% населения Новосибирской области.

В совещании приняли участие главные врачи медицинских организаций региона, главы муниципальных образований, представители Правительства Новосибирской области, Роспотребнадзора и других ведомств.

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От редакции

Ставите прививки от гриппа?

Аноним, 03 сентября 2020 19:44
НВР:
Да

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