Сквозь крики пострадавших и едкий дым резали арматуру: одними из лучших признаны пожарные Бердска

В полном обмундировании огнеборцам нужно было "спасти" 80-килограммовый манекен. Бердские служащие звена газодымозащиты справились с квестом на третье место среди подразделений Новосибирской области.

Пожарный квест пройден успешно: в Новосибирской области определили лучшее звено газодымозащитной службы

По итогам соревнований среди 9 пожарно-спасательных подразделений МЧС России в Новосибирской области определены лучшие сотрудники, кто сильнее, выносливее и опытнее выполняет задание на время, находясь в специальном аппарате со сжатым воздухом, в непригодной для дыхания среде. Об этом 3 сентября сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

«Пожарное звено газодымозащитников – важнейшая составляющая профессии огнеборцев. Практически ежедневно они выезжают на пожары и в дыхательных аппаратах проводят разведку в сильно задымленных помещениях, особенно при сложной планировке помещений. Поэтому для улучшения навыков мы на постоянной основе проводим соревнования по профессиональной подготовке», - рассказал главный судья соревнований временно исполняющий обязанности заместителя начальника Главного управления (по Государственной противопожарной службе) полковник внутренней службы Алексей Кветков.

Для звеньев газодымозащитной службы придуманы испытания, сопоставимые с прохождением квеста. Основополагающее задание - запоминание обстановки на условном пожаре командиром звена для координации сил и средств. Затем, надев средства индивидуальной защиты органов дыхания, специалисты при помощи бензореза вскрывали дверь в подвал и оперативно ликвидировали при помощи порошкового огнетушителя условный пожар в электрощитовой, расположенной в подземном лабиринте. Осложняли обстановку препятствия из арматуры, которые профессионалы перерезали специальным гидравлическим инструментом.

Итоговым и самым важным заданием был поиск и эвакуация человека из горящего автобуса, попавшего в дорожно-транспортное происшествие. Выглядело всё максимально реалистично: театральный едкий дым, тревожные крики пострадавших и бушующее пламя. По задумке - два специалисты МЧС России при помощи лестницы поднимаются на крышу транспортного средства и проникают через эвакуационный люк автобуса. Одновременно с этим третий газодымозащитник при помощи специального инструмента производит вскрытие задней двери для поиска условного пострадавшего. Причем по правилам состязаний вес манекена должен соответствовать весу взрослого человека, порядка 70-80 килограммов. При одинаковых показателях времени предпочтение отдаётся той команде, которая имеет наименьшее количество штрафного времени.

По итогам подсчета результатов оказалось, что высшие ступени пьедестала почета завоевали огнеборцы чрезвычайного ведомства пожарно-спасательной части (ПСЧ) № 2 (Железнодорожный район), второе место заняли сотрудники ПСЧ № 6 (Ленинский район), третье – ПСЧ № 32 (город Бердск). Дальнейшее участие этих трех новосибирских команд с представителями других регионов страны за звание лучших газодымозащитников России будет спланировано в зависимости от санитарно-эпидемиологических условий.

Кроме того, среди данных команд победителей выбирался лучший специалист по итогам выполнения всех заданий. В этом году почетное звание лучшего газодымозащитника Новосибирской области получил старший пожарный пожарно-спасательной части № 6 МЧС России старший сержант внутренней службы Михаил Филенко.

Призёры были награждены кубками и дипломами Главного управления МЧС России по Новосибирской области.