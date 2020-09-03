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Живодер запинал собаку в лифте. Видео стало поводом для уголовного дела

19:00 03.09.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Животное забрали из семьи и отвезли в ветеринарную клинику. В ходе обследования специалисты диагностировали у питомца множество травм.

Живодер запинал собаку в лифте. Видео стало поводом для уголовного дела
На уральского живодёра завели уголовное дело за избиение собаки. Зоозащитники обратятся в суд

На живодёра из Екатеринбурга, который жестоко избил собаку в лифте, завели уголовное дело. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Свердловской области.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по части первой статьи 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животными"). Предусматривает в том числе реальное лишение свободы, — рассказали в полиции.

Там добавили, что личность мужчины уже установлена. Им оказался местный житель 1985 года рождения. Ранее он уже был судим за кражу и умышленное причинение вреда здоровью. Свои действия полицейским он объяснил тем, что собака ослушалась его при входе в лифт.

Животное забрали из семьи и отвезли в ветеринарную клинику. В ходе обследования специалисты диагностировали у питомца множество травм. Зоозащитники намерены обращаться в суд.

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