Спланированной акцией против России назвал "ситуацию с Навальным" спикер Госдумы

Вячеслав Володин: ситуация вокруг Навального – спланированная акция против России

«Происходящее вокруг ситуации с Навальным все больше доказывает, что это спланированная акция против России, чтобы в результате ввести новые санкции и попытаться сдержать развитие нашей страны. Евросоюзу, государствам НАТО очевидно не нравится, что экономика России с каждым годом укрепляется, растет ее влияние на мировые процессы. Что Россия имеет свою позицию и готова ее отстаивать. Они не хотят, чтобы наша страна была сильной», — считает председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

«В 2018 году России были предъявлены обвинения в отравлении Скрипалей. Это была очевидная провокация для продления санкций против нашей страны, введенных после воссоединения Крыма с Россией, — отметил Вячеслав Володин. — После необоснованных обвинений в отношении РФ, британская сторона не ответила ни на один запрос нашей страны, не допустила наших специалистов к расследованию и не ознакомила с его выводами.

Ситуация вокруг Навального происходит на пике напряжения вокруг Белоруссии, с которой у России Союзный договор. Белоруссия – член ОДКБ. Ряд европейских стран попытался вмешаться в ее внутренние дела, и им важно было, чтобы Россия не защищала Республику Беларусь от иностранного вмешательства.

Параллель происходящего с ситуацией 2018 года очевидна.

Чтобы это понять, достаточно вспомнить хронологию происходящего. С первых минут, когда Навальному стало плохо, российские власти делали все, чтобы спасти жизнь человека, невзирая на его взгляды, политические пристрастия. Пилоты самолета совершили экстренную посадку, врачи оказали необходимую помощь. Когда семья Навального обратилась к Президенту за помощью, чтобы перевезти его в Германию, все было оформлено в кратчайшие сроки.

А вот дальше все начало развиваться по сценарию циничной политики. В Германии Навального тут же назвали гостем канцлера и начали делать заявления. Договорились до того, что его якобы отравили нервно-паралитическим отравляющим веществом.

При этом совершенно очевиден вопрос: зачем России желать смерти Навального, если наша страна сделала все, чтобы спасти его жизнь?»

Вячеслав Володин добавил, что «с момента пересечения Навальным границы РФ, у нас нет никакой информации о его состоянии, и это тоже вызывает вопрос. Если сейчас с ним что‑то произойдет, его состояние ухудшится, мы не сможем исключить, что это организованная на территории Германии провокация».

«Под угрозу поставлена жизнь гражданина России. Необходимо сделать все, чтобы российская сторона получила доступ ко всем материалам, касающимся дела Навального. Чтобы российские специалисты могли оценить его состояние. Вместо этого – агрессивные политические заявления, — сказал Председатель Государственной Думы. — Для того чтобы отношения между нашими странами развивались, они должны строиться на принципах взаимного уважения, открытости и отсутствия двойных стандартов. Учитывая, что между парламентами России и Германии сложились рабочие отношения, было бы правильно подключить возможности диалога наших стран в парламентском измерении. Считаем правильным, чтобы парламентские фракции Бундестага ФРГ изучили ситуацию. Со своей стороны, мы готовы к диалогу».

Вячеслав Володин призвал Бундестаг спросить с Меркель за втягивание Германии в антироссийскую кампанию. «Понятно, что Германия — заложница НАТО и вынуждена играть навязанную ей роль. Однако задача здравых политических сил – разобраться в этой ситуации и не допустить втягивания Германии в антироссийскую кампанию. Бундестаг должен спросить с Меркель за эти действия, которые препятствуют дальнейшему развитию дружеских отношений между народами наших стран», — сказал председатель ГД.