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Расстрелял семью из-за бытового конфликта пенсионер. Отец убит, сын-подросток ранен

19:55 03.09.2020 Фото: pixabay.com
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72-летний пенсионер зашёл на участок соседей и ударил хозяйку. Женщина попросила сына позвать супруга, но когда тот выбежал из дома, сосед несколько раз выстрелил в него из ружья, которое прятал под одеждой.

Расстрелял семью из за бытового конфликта пенсионер. Отец убит, сын подросток ранен
В Кузбассе пенсионер из-за бытового конфликта расстрелял семью соседей

В Кемеровской области, в городе Топки, пенсионер напал с ружьём на соседей из-за бытового конфликта. В результате конфликта, который попал на видео, был убит 38-летний мужчина. Его 14-летний сын получил ранение в плечо. Об этом сообщает "Комсомольская правда". Ружьё он принёс под плащом, но даже увидев это, соседи не до конца осознавали опасность.

Инцидент произошёл 28 августа. Как сообщают в полиции, 72-летний пенсионер зашёл на участок соседей и ударил хозяйку. Женщина попросила сына позвать супруга, но когда тот выбежал из дома, сосед несколько раз выстрелил в него из ружья, которое прятал под одеждой.

Другие соседи, которые стали очевидцами происшествия, вызвали полицию и скорую помощь, однако спасти главу семейства не удалось. Его 14-летний сын был госпитализирован с ранением плеча.

Сообщается, что между семьёй убитого и пенсионером был давний конфликт на бытовой почве, однако его конкретную причину уже никто не помнит. В Следственном управлении Следственного комитета России по Кемеровской области на нападавшего завели уголовное дело.

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