"Как он меня убивал": Садист-сожитель забил жену до смертельного разрыва печени. Полиция ее не защитила

Насколько тщательно и грамотно выполнил свою работу участковый, теперь должны разобраться в СК. После смерти женщины в ведомстве возбудили уголовное дело.

«Он меня убьет, мам»: замученная сожителем-садистом женщина не нашла защиты в полиции

Родственники и друзья Ольги Тарасовой требуют наказать всех виновных в ее смерти. Некоторое время назад она познакомилась с мужчиной, который сначала красиво ухаживал, а в итоге оказался тираном и садистом. Ольга хотела расстаться с ним, но мужчина преследовал ее всюду. Едва ли не каждая их встреча заканчивалась избиением. У Ольги был целый фотоальбом со снимками после таких свиданий. Одно из них она пережить уже не смогла. По словам родителей женщины, они обращались за помощью в полицию, знали о проблеме и в местной больнице.

Ольгу Тарасову несколько часов избивали в собственной квартире до тех пор, пока та не перестала подавать признаков жизни. Тело женщины нашли соседи. Позже причиной смерти эксперты назвали разрыв печени. Мать погибшей уверена, что такую жестокость мог проявить лишь один человек — Александр Панкратов. Хронологию их отношений она восстанавливает по фотографиям, на которых дочь фиксировала побои.

Если в случае с избиениями доказательства налицо, то найти улики на месте убийства криминалистам оказалось куда сложнее. С того дня в квартире ничего не изменилось. Подруга погибшей считает, что следы были тщательно уничтожены. Человек, совершивший это, полностью отдавал отчет каждому своему действию.

Эти нездоровые отношения начались пару лет назад. Но Ольга быстро поняла — Панкратов эмоционально нестабилен. Он регулярно находил повод для скандала. Порвать решила, когда возлюбленный впервые поднял руку. Но отпускать так просто жертву он не захотел. В какой-то момент женщина поняла, что сама не справится, и рассказала обо всем родным.

Аудиосообщение Ольги Тарасовой: «Ты сегодня приехала, завтра. А потому ты уехала, и он меня убьет, мам. Ты не видела, как он меня бил, как он меня убивал».

Переслушивать это Елене, мягко говоря, непросто. Если бы она только знала, что тех мер, которые принимает для защиты дочери недостаточно, бросила бы все, переехала вместе с ней, сменила документы.

Елена Кадычегова, мать Ольги Тарасовой: «Увозили к подружке. Она у нее пряталась целый месяц, я увозила ее в деревню, на дачу, у меня дома жила».

Но Панкратов не отчаивался. И находил все новые поводы для встреч, финалом которых неизбежно становилась госпитализация Ольги. Информацию из больниц, конечно, направляли в полицию. Там даже возбудили два уголовных дела. Вот только расследовать никто не спешил. Кроме того, стражи порядка из раза в раз классифицировали побои как «легкий вред здоровью», несмотря на переломы и серьезные травмы головы.

Насколько тщательно и грамотно выполнил свою работу участковый, теперь должны разобраться в СК. После смерти женщины в ведомстве возбудили уголовное дело: следователи нашли немало доводов для задержания Панкратова. Ему предъявили обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека».

Сейчас в уголовном деле сразу три эпизода, передает НТВ. И это цифра не окончательная. Сыщики намерены еще раз обстоятельно выслушать мать Ольги Тарасовой, изучить их переписки с Панкратовым, уделив особое внимание многочисленным сообщениям с угрозами.