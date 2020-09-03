Как Россия отреагирует на отравление Навального, ждет Меркель

Канцлер Германии напомнила, что накануне подробно высказалась по этой теме, сказав, что "только российское правительство может и должно дать ответы".

Меркель заявила, что Германия ждет реакции России на ситуацию с Навальным

Германия ждет реакции от российской стороны по вопросу происшествия с Алексеем Навальным. Об этом заявила в четверг в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном.

Она напомнила, что в среду подробно высказалась по этой теме. "Многое зависит от реакции российского правительства, - цитирует канцлера ТАСС. - Ко вчерашним словам мне добавить нечего".

В среду правительство ФРГ выступило с утверждением, что токсикологи бундесвера, основываясь на результатах исследования анализов Навального, пришли к выводу, будто его отравили веществом из группы "Новичок". Меркель тогда сказала, что "только российское правительство может и должно дать ответы".

Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией. Он отметил, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было. В МИД России отметили, что Москва продолжает ждать от ФРГ ответ на запрос Генпрокуратуры. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что МИД Германии не предоставил российскому послу никаких доказательств случившегося.