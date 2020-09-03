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Поиски сбежавшего медведя прекратили в дендропарке Новосибирска

22:34 03.09.2020 Фото: pixabay.com
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Никаких следов нахождения там хищника обнаружено не было, сообщили в полиции. О разгуливающем медведе сообщил пенсионер. Предположили, что зверь мог сбежать из соседних коттеджей.

Поиски сбежавшего медведя прекратили в дендропарке Новосибирска
В Новосибирском дендропарке прекратили поиски сбежавшего медведя

В Новосибирском дендропарке прекратили поиски медведя. Об этом сообщили в полиции, вечером, 3 сентября.

— В настоящее время полиция проверила всю территорию, где предположительно мог находиться медведь. Были проверены все дороги, как те, которые допускают проезд на автомобиле, так и пешеходные. Никаких следов нахождения там хищника обнаружено не было, поиски прекратили. Работать в этом направлении продолжает департамент лесного хозяйства, — сообщили  в главке МВД по Новосибирской области.

О том, что по дендропарку в Заельцовском районе якобы разгуливает медведь, сообщил полицейским пенсионер. Он утверждал, что заметил там животное. Очевидцы рассказывали: были предположения о том, что животное могло сбежать из соседских коттеджей. Какое-то время парк был закрыт. Территорию оцепили спецслужбы, посетителей вывели на безопасное расстояние.

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