Бросились получать повышенное пособие безработные россияне, отметил Путин

Выросло число граждан, встающих на биржу труда ради получения выплат. Но это и хорошо, что люди стали получать эти деньги, отметил президент.

Путин рассказал о бросившихся получать повышенные пособия безработных россиянах

Президент России Владимир Путин заявил, что повышение пособий по безработице в стране привело к росту числа граждан, встающих на биржу труда ради получения выплат. На этот факт глава государства обратил внимание во время беседы врио главы Чувашии Олегом Николаевым 3 сентября.

По словам президента, за выплатами стали обращаться в том числе и те, кто давно уже находится в поиске работы, сообщает сайт Кремля.

«Я понимаю, что сейчас обратились в службы занятости те люди, которые давно уже, на самом деле, не работали, просто мы повысили выплаты по безработице и люди пришли», - заявил Путин.

Но это и хорошо, что люди стали получать эти деньги, отметил он.