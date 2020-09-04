Тамары Глоба дала подробный гороскоп на январь 2021 года

Хозяин нового года – Бык, животное терпеливое, доброе и целеустремленное. В январе звезды будут поощрять людей, которые строят планы на жизнь и идут к цели, несмотря на преграды.

Известный астролог давно удивляет достоверными прогнозами любителей заглянуть в будущее

Сотни лет человечество изучает звезды, пытаясь постичь тайны Вселенной. За это время астрологи научились предсказывать события отдельных личностей и даже целых стран. Гороскоп от Тамары Глобы расскажет, какие подарки приготовил Белый Металлический Бык на январь 2021 года.

Общие рекомендации

Хозяин нового года – Бык, животное терпеливое, доброе и целеустремленное. В январе звезды будут поощрять людей, которые строят планы на жизнь и идут к цели, несмотря на преграды. Доброта к окружающим также принесет успех, если чувство будет искренним.

Бык не приветствует эксперименты, выход за рамки своих возможностей и неоправданный риск. Люди, которые предпочитают откладывать дела на потом, не добьются успеха ни в карьере, ни в личной жизни. Для достижения цели следует идти проверенными путями и тщательно оценивать каждый шаг.

Принятие важных решений, подписание контрактов и лечебные процедуры лучше проводить в благоприятные дни: 4, 5, 7, 10, 11 и 21 января. В эти даты звезды зарядят энергией представителей всех знаков зодиака. Чтобы не отпугнуть удачу, не стоит назначать дела на неблагоприятные дни: 6, 12, 13, 20, 27 и 28 января.

Любовный гороскоп

В январе Венера посетит 7 дом гороскопа – сектор, отвечающий за супружество. Положение небесного тела сигнализирует о счастливом браке. Партнеры, которые длительно время находятся в отношениях, но еще не узаконили их, решаться на такой шаг. Гороскоп по знакам зодиака от Тамары Глобы сообщает, что брак, заключенный в январе 2021 года, будет крепким и счастливым для обоих партнеров.

Свободным личностям для поиска спутника жизни стоит проявить инициативу. Положение Венеры в Козероге делает открытых людей более привлекательными для противоположного пола. Замкнутые люди рискуют упустить свою любовь.

Любовный гороскоп сулит в январе 2021 года период спокойствия. Это время следует разрешить давние конфликты. Открытый диалог повысит уровень доверия между партнерами.

Начало года – отличное время, чтобы задуматься о пополнении в семействе.

Финансовый гороскоп

Меркурий с 8 доме гороскопа отвечает за возможность открыть собственное дело и работу в крупной компании. Предприимчивые представители всех знаков зодиака смогут основать бизнес или сменить место работы на более прибыльное.

Гороскоп на январь 2021 года от Тамары Глобы дает самый точный прогноз на финансовую сферу. Трудолюбивых работников ожидает успех в любом деле. Начальство по достоинству оценит усилия сотрудников и вознаградит внеочередной премией или повышением заработной платы. Тех, кто будет лениться, ожидает противоположный результат. Они могут попасть под сокращение или урезание зарплаты.

Финансовый гороскоп рекомендует в январе 2021 года брать задачи по силам и не идти на неоправданный риск.

Здоровье

Марс – покровитель здоровья и бодрости духа, в начале года поддержит обитателей планеты Земля во всех начинаниях. Гороскоп по знакам зодиака от Тамары Глобы сообщает, что в январе 2021 года не будет серьезных проблем со здоровьем. К середине месяца произойдет небольшой спад энергетического потенциала, что скажется на трудоспособности и самочувствии.

Самый точный прогноз рекомендует выполнять действия для укрепления здоровья:

избавиться от вредных привычек;

нормализовать график питания;



изменить рацион, добавив свежие овощи и фрукты;регулярно выполнять физические упражнения;проводить больше времени на свежем воздухе;пройти медицинское обследование для выявления заболеваний.

В январе Марс посетит 11 дом гороскопа – сектор удачи. В этот период травмы и заболевания будут связаны с решениями, принимаемыми спонтанно. Прогноз от настоящего астролога рекомендует не рисковать без необходимости и в любом деле проявлять осторожность.

Гороскоп на январь по знакам зодиака

Общие рекомендации будут полезны всем, но испытания для представителей каждого созвездия отличаются. Гороскоп от Тамары Глобы расскажет, что ждет знаки зодиака в январе 2021 года.

Овен. Врожденное упорство может сыграть злую шутку с представителями данного созвездия. Нежелание идти на компромисс спровоцирует конфликты с начальством на работе и с близкими дома. Астрологический прогноз рекомендует умерить амбиции и действовать дружелюбно.



. В жизни людей, родившихся под этим знаком зодиака, наступят удачные дни. Появится возможность улучшить материальное положение без ущерба на основном месте работы. Личная жизнь наполнится любовными приключениями и давно забытыми чувствами.. Этому воздушному знаку предстоит приложить усилия, чтобы достичь желаемых целей. Испытания лишь закалят представителей данного созвездия и подготовят к будущим трудностям.. Чтобы достичь успеха, представителям этого знака зодиака следует сосредоточиться только на одной сфере. Занявшись карьерой, Раки смогут накопить финансы, а совместный отдых с близкими людьми укрепит семью.

Лев. После новогодних праздников тяжело вернуться к серым и угрюмым будням. Представителям знака Лев следует взять себя в руки и приступить к выполнению рутинных задач. Подробный гороскоп от известного астролога предупреждает о периоде ссор и разрывов отношений.

Дева. Гороскоп на январь 2021 сулит женщинам спокойный и тихий период во всех сферах. Мужчинам стоит подготовиться к высокой нагрузке на работе, но в личной жизни их ожидает поддержка со стороны любимых людей.

Весы. В середине месяца нахлынет неуверенность в своих силах и действиях. Боясь совершить ошибку, представители знака Весы упустят возможности для улучшения материального положения и пропустят встречу с судьбоносным человеком.

Скорпион. Для своенравных представителей этого созвездия месяц будет сложным. Хозяин года требует соблюдать осторожность, что противоречит характеру Скорпионов. Как результат, на работе и в семье пройдет череда скандалов.

Стрелец. Гороскоп на январь 2021 года сулит мужчинам спокойный и размеренный период. Женщинам-Стрельцам стоит присмотреться к своему кругу общения. Кто-то из коллег решит навредить репутации. Чтобы наладить семейные отношения, следует вместе с партнером отправиться в небольшой отпуск.

Козерог. Начало месяца будет отличным периодом для демонстрации профессиональных качеств. Начальство учтет заслуги и премирует ответственных сотрудников. Однако нельзя идти на риск, чтобы не навлечь гнев хозяина года.

Водолей. Настойчивый характер представителей этого знака хорошо сочетается с целеустремленностью Металлического Быка. Успех ожидается как в профессиональной сфере, так и личной жизни. Семьи, стремящиеся завести ребенка, узнают радостные новости о скором пополнении.

Рыбы. В январе проявится множество возможностей, чтобы завести знакомства. Новые личности помогут в осуществлении идей на рабочем месте. К несчастью, найти спутника жизни не получится. Новые романы будут скоротечными, но принесут немало удовольствия.

​

Подведем итог

Гороскоп на январь 2021 года от Тамары Глобы подготовит представителей всех знаков зодиака к грядущим событиям. Известный астролог давно удивляет достоверными прогнозами любителей заглянуть в будущее. Зная, к каким испытаниям готовит гороскоп на январь, можно извлечь дополнительную выгоду в делах или избежать проблем в семейных отношениях.

Источник: kleo.ru