5 вещей, которые не стоит делать в сентябре 2020 года

В сентябре легко захандрить и впасть в осеннюю меланхолию. Поэтому нужно держать себя в тонусе. Лучшее решение в такой ситуации — отказаться от 5 вещей, которые перекрывают путь к счастью.

В сентябре легко захандрить и впасть в осеннюю меланхолию

Мы все хотим жить счастливой жизнью. Но как по закону подлости, всегда находятся вещи, портящие и осложняющие жизнь. Между тем уже доказано, что большую часть проблем мы создаем себе сами, и для счастья достаточно лишь прекратить жить по старой схеме. Редакция создала список того, от чего следует решительно отказаться в сентябре 2020 года, чтобы взять верный курс на счастье.

1. Страх поражения. Сентябрь — очень насыщенный месяц с астрологической точки зрения. Это будет важный период для саморазвития, когда следует сделать акцент на собственной личности, своих целях и на том, что делает вас собой. Благоприятное время для постановки новых целей и начала их реализации. Но все может испортить страх поражения и прошлый негативный опыт, из-за которого мы часто запрещаем себе жить счастливо, ставить смелые цели, знакомиться с новыми людьми, делать что-то необычное. Не лишайте себя удовольствия жить так, как вы этого хотите. Помните, что каждую ошибку можно исправить, поэтому, ошибаться не стыдно и совсем не страшно.

2. Прошлые обиды. Большую часть месяца Меркурий (планета коммуникаций) проведет в созвездии Весы. По гороскопу на сентябрь 2020 года это будет отличный момент, чтобы наладить отношения с окружающими. Получится преодолеть разногласия и легко избавиться от прошлых обид. Особенное внимание в сентябре стоит уделить близким людям. Конечно, ранить может каждый. Однако кто умеет забывать обиды и искренне прощать, тот намного счастливее того, кто переполнен негативом, разрушающим изнутри. Руководствуйтесь христианским принципом всепрощения в сентябре — вы обязательно заметите, как проще и приятнее станет жизнь.

3. Самонадеянность. Это качество присуще многим. Вера в себя и способность решать проблемы самостоятельно — это, конечно, похвально, но иногда люди уходят дальше, склоняясь к чрезмерной и неоправданной уверенности в своих возможностях и наличии вечной удачи. Это является причиной многих проблем и неспособности адаптироваться в обществе. Не стоит взваливать на себя слишком много и отказываться от помощи близких, особенно, если если вам искренне хотят помочь.

4. Стеснение. Начинать новую жизнь лучше с новыми установками на успех. Первая из которых звучит так: «нельзя стесняться себя и своих особенностей». Следует понимать, что это приводит к внутреннему конфликту, что в свою очередь провоцирует рождение комплексов и страхов. Работа над собой поможет избавиться от застенчивости, и вы сразу почувствуете себя счастливее и свободнее.

5. Стресс. Слишком часто мы приукрашиваем действительность. Это приводит к долгим и деструктивным размышлениям о причинах и следствиях, самокопанию, самооговору. Подобная привычка может сыграть в сентябре злую шутку: подорвать самооценку и лишить счастливых перемен. Очень важно найти метод избавления от стресса и негатива. Нет человека, которого бы не одолевали негативные мысли и проблемы. Стрессовые ситуации происходят со всеми, но не каждый умеет правильно на них реагировать. Не стоит игнорировать свои чувства, ведь это не поможет избежать стресса. Необходимо спокойно и взвешенно обо всем подумать: найти ядро проблемы и путь к решению. Нужно уметь обсуждать свои трудности с окружающими людьми, выговариваться, выпускать эмоции и очищать мысли.

Многим из нас трудно смириться с уходящим летом. Однако не стоит забывать, насколько приятной и романтичной бывает осень, если воспользоваться ее дарами. Нельзя стать счастливым, когда во всем ищешь минусы, а каждая неприятность кажется катастрофой. Приучите себя относиться ко всему проще и позитивнее, ищите «плюсы» в каждой проблеме, и тогда сентябрь подарит как можно больше счастливых событий.

Источник: dailyhoro.ru