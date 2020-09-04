Ждем фото первоклашек для публикации в газете "Курьер.Среда.Бердск"

Первый раз в первый класс-2020

1 сентября во всех школах Бердска прозвенел первый звонок для первоклассников. С этим знаменательным событием мы поздравляем и их самих, и их пап и мам, и, конечно, бабушек и дедушек.

Как подарок мы подарим вам проект «Первоклассник-2020» в одном из сентябрьских номеров газеты «Курьер.Среда.Бердск». В 2016, 2017, 2018, 2019 годах у нас уже был опыт такого проекта, когда фото классов первоклассников мы публиковали на страницах газеты.

Мы не сможем побывать на всех линейках во всех школах. Поэтому обращаемся к родителям первоклассников – ОБЩЕЕ фото класса первого дня школы мы ждем по адресу: Бердск, ул.К.Маркса,24, офис 2, а лучше по электронке: bkurer@mail.ru с пометкой в теме «Первоклассники».



Обязательно укажите – класс, школу и ФИО классного руководителя!

Фото принимаем до 11 сентября!

Альбомы первоклассников 2016, 2017, 2018, 2019 годов размещены в группе ВКонтакте.

Присылая в наше редакцию фото, вы даете согласие на публикацию изображения и персональных данных во всех медийных площадках "Издательского дома "БукЪвица".

Если что-то осталось не ясным – звоните 2-15-51.

Лицей №6, 1Е класс, классный руководитель Елистратова Галина Дмитриевна

Лицей №6, 1Ж класс, учитель Оленина(Новикова), Анастасия Владимировна

Школа №3 Пеликан, 1А класс, классный руководитель Аниброева Ирина Фёдоровна

Школа №3 Пеликан, 1Б класс, классный руководитель Крюкова Юлия Игоревна