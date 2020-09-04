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Насколько важно крещенному человеку носить крест? Можно ли ходить без него?

16:38 04.09.2020 Фото: Pixabay.com
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При ношении нательного креста нельзя воспринимать его как защиту, ведь защищает человека Бог, а крест только напоминает человеку, кому он служит и для чего живет.

Насколько важно крещенному человеку носить крест? Можно ли ходить без него?
есть категория христиан, которые нательные крестики не носят
Сюжет: Православные обряды
Насколько важно крещенному человеку носить крест? Можно ли ходить без него?

Насколько важно крещенному человеку носить крест? Можно ли ходить без него?Главные церковные праздники в сентябре 2020 годаЕщё 240 новостей

Символом того, что человек верует в Бога и является христианином, является именно нательный крестик. Но есть категория христиан, которые нательные крестики не носят и у других возникает вопрос, можно ли обойтись без него, настолько страшно, если крещеный человек не носит крестик. Чтобы понять, можно ли крещеному ходить без креста, стоит рассмотреть этот вопрос подробнее.

Насколько важно крещенному человеку носить крест?
Если спросить у православного священника, может ли крещенный человек обойтись без ношения креста и, почему нательный крестик является настолько важным, он ответит на этот вопрос следующим образом:

крещенный человек должен носить нательный крест обязательно;
ношение креста – это древняя христианская традиция, соблюдать ее положено и современным людям;
крест надевает человеку священник в Таинстве Крещения, как символ принадлежности к Христу;
при необходимости, крестик можно заменить, но снимать его не стоит;
крест – это вещественное доказательство принадлежности человека к церкви Христовой;
если человек снимает с себя крест – это является доказательством отсутствия у него достаточной веры и церковного сознания.

Церковного устава, обязующего православного христианина носить крест, нет, но делать это очень важно. Если человек не носит крестик – это говорит о безответственном отношении к Христу и несерьезном отношении к жизни.

Что нужно знать о нательном крестике и его ношении?

Поскольку все христиане должны носить нательный крестик, они должны понимать, каким именно он должен быть и как носит его правильно. О нательном крестике крещенного человека обязательно стоит знать такое:

при ношении нательного креста нельзя воспринимать его как защиту, ведь защищает человека Бог, а крест только напоминает человеку, кому он служит и для чего живет;
крестик является оружием в духовной борьбе;
крест по возможности нужно носить всегда, он нам сопутствует всю жизнь;
если вы идете на рентген или в баню, можно надеть на себя освященный деревянный крест.

Если крещенный человек снимает с себя нательный крест, то он становится легкой жертвой для дьявольского искушения, поэтому священники и не рекомендуют снимать крест никогда. Даже наши предки четко придерживались правил, не расставаясь с нательным крестиком ни при каких обстоятельствах и, современные христиане тоже должны придерживаться таких правил.

Источник: omolitvah.ru

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