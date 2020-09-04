Женский гороскоп на 4 - 6 сентября 2020 года: Вселенная будет провоцировать на эмоции

Переходная неделя от лета к осени приготовила представительницам зодиакального круга много сюрпризов

Переходная неделя от лета к осени приготовила представительницам зодиакального круга много сюрпризов. Астрологи учли все передвижения планет и дали ценные рекомендации, которые помогут обойти проблемы и сдать самые важные жизненные экзамены.

Вселенная будет провоцировать на эмоции: смена сезона — это всегда переломный момент. Астрологи не исключают, что какие-то из целей не будут реализованы. Это может вывести из доброго расположения духа, но лучше относиться ко всему относительно холодно. Многим эта неделя принесет успех в духовных практиках, саморазвитии, поиске глубинных сторон своего «я». Если безоговорочно доверять своей интуиции, то она выведет на верную стезю жизни.

Женщина-Овен

Сентябрь ознаменуется мистикой и таинственностью для женщин-Овнов, однако иногда черная кошка, переходящая дорогу, — это всего лишь кошка. Звезды предостерегают от чрезмерной мнительности и подозрительности. Не стоит во всем искать дурные предзнаменования и пугающие знаки. В противном случае на смену недоверчивости придет недовольство собой и окружающими. Очень важно сохранять внутреннюю гармонию, чтобы деструктивные мысли не привели к серьезным проблемам.

Женщина-Телец

Денежные трудности, которые могут преследовать женщин-Тельцов с первых чисел сентября, не должны их обескуражить — как только удастся понять причины неудач, ситуация в деловой сфере изменится к лучшему. Неделя обещает быть продуктивной и запоминающейся. Особенно она подойдет для дел, которые требуют энергии, везения и решительности. Астрологи советуют уделить больше времени рекламе своего дела и своих способностей: есть шанс получить выгодное предложение, если нужные люди узнают о том, какими навыками вы владеете.

Женщина-Близнецы

Начало осени вдохновит женщин-Близнецов на самореализацию и творческую активность. Выбирая между приевшейся рутиной и сложными, но интересными целями, эксперты советуют выбирать второе и не отказываться от первого. При правильной организации недели и верно расставленных приоритетах сил должно хватить на все. Сентябрь — время воплощать планы, которые уже давно ждали своего часа. А чтобы успех не заставил себя ждать, попробуйте сплотить людей вокруг какой-то общей задачей.

Женщина-Рак

В начале сентября представительницам Рака может быть не до работы: семейные или личные дела потребует особого внимания. Усталость и нежелание распутывать клубок проблем могут усугубить ситуацию, поэтому звезды гороскопа советуют чаще снимать напряжение посредством духовных практик, творчества или спорта. Когда энергетика на высоте, намного проще реализовать свои идеи и «подтянуть хвосты». И не нужно идти к целям в одиночку. Намного легче добиваться желаемого, когда есть поддержка близких людей, которая дарит уверенность в себе и своих силах.

Женщина-Лев

Львицам сентябрь принесет много парадоксов и нестандартных ситуаций. С одной стороны, это предвещает большие проблемы, с другой — дарит счастливые перемены. Чтобы воспользоваться всеми возможностями недели, не стоит плыть по течению — нужно верно расставить приоритеты и взять жизнь в свои руки. Для свободных женщины неделя может быть насыщена встречами и впечатлениями романтического характера. Новый роман будет иметь высокие шансы на перспективный союз, особенно если между влюбленными прослеживается высокая астрологическая совместимость.

Женщина-Дева

Чтобы грядущая неделя прошла на позитивной ноте, дамам-Девам рекомендуется объективно оценивать происходящее и не упускать удачные возможности из виду. С 3 по 4 сентября могут возникнуть ситуации, когда потребуется помощь со стороны или совет более мудрого человека. Возможно, Девам будет недоставать опыта в работе, личной жизни или вопросах здоровья. Так или иначе важно помнить, что личное мнение хорошо, но иногда полезно обратиться за помощью. Влияние планет может лишить мотивации и посеять сомнения. Именно поэтому как никогда важна поддержка окружающих, а также упражнения на повышение самооценки.

Женщина-Весы

Звезды призывают помнить: желания желаниями, но и о повседневных делах забывать не следует. На этой неделе внимания потребуют вполне приземленные вещи. Астрологи выделяют две главные темы — работа и здоровье. Их нельзя упускать из внимания. С приходом сентября женщины-Весы ощутят прилив сил и смогут определиться с ближайшими задачами. Но могут обостриться проблемы, особенно те, которые относятся к вопросам карьеры, духовного и физического здоровья. Кульминация в важных сферах ожидается к концу недели. Чтобы не потерять контроль над ситуацией, желательно присмотреться к самочувствию, доходу и расходам.

Женщина-Скорпион

На этой неделе у женщин-Скорпионов будет шанс убедиться в том, что ничто не происходит случайно. Возможно, неприятные события в итоге принесут счастье и везение в делах. Так что не стоит заранее обвинять Вселенную во всех проблемах и делать поспешные выводы: в сентябре вполне вероятно, что под видом неудачи планеты принесут счастливые перемены в судьбе. Астрологи советуют не терять контроль над бытовыми делами и рабочими обязанностями, даже если обстоятельства погрузят в легкую апатию, иначе можно угодить в неприятности.

Женщина-Стрелец

Представительницам Стрельца на этой неделе обеспечен калейдоскоп событий. Если они на пороге новой жизни, то перемены могут получить стремительное развитие. В привычных и обыденных делах тоже будет отмечаться обновление и потребность нестандартно подойти к решению злободневных вопросов. Звезды советуют наполнить свою жизнь разносторонними задачами, совмещая трудовые подвиги с приятными интересами и другими удовольствиями. Чем бережнее женщины-Стрельцы будут относиться к себе и своим делам, тем быстрее удастся закрыть старую и начать новую главу жизни.

Женщина-Козерог

Энергия сентября создаст стимул для начала нового витка профессиональной активности и самосовершенствования. Но астрологи советуют не торопиться: есть опасность опрометчивых решений, поспешных выводов и неправильного выбора. Планеты в сентябре располагают к постижению тайны Мироздания и своей души. Именно повышенное стремление к обучению и духовному росту станет приятным бонусом к энергии, которая будет бить через край. После пятницы хорошо начать новый цикл уходовых процедур и оздоровительных упражнений.

Женщина-Водолей

Сентябрьские звезды обещают неспокойную неделю. Под влияние планет попадут все сферы жизни. Именно поэтому астрологи назвали начало сентября удачным моментом для радикальных перестановок и метаморфоз. Женщины-Водолеи, не готовые к новым переменам в судьбе, могут обойтись и менее эпохальными планами: сменой имиджа, перестановкой в доме. Даже эти, казалось бы, незначительные мелочи могут привлечь в жизнь волну удачи и перемен. Правда, качество новых событий во многом будет зависеть от настроения: 31 августа важно наладить внутреннюю гармонию и сохранить ее хотя бы до 4 сентября.

Женщина-Рыбы

Залогом успеха для женщин-Рыб в сентябре станет внимательность и осторожность: неделя будет буквально пронизана напряжением, способным перерасти в конфликт или большую проблему. Астрологи советуют заранее обезопасить себя от возможных прецедентов, поставив энергетическую защиту или смастерив личный оберег. Другой важной темой недели станет возможность воплотить в реальность мечты и тайные планы, которые были задуманы летом. Самое главное — отнестись к ним серьезно и сказать им «да», добавив немного настойчивости и упорства. Приложенные старания не пройдут даром даже в самых тонких, интимных областях, таких как соблазнение, планирование совместной жизни, зачатие ребенка.

Сентябрь подарит нам моменты озарения, большие тайны и маленькие секреты, на которых нужно заострить внимание. Чем бережнее мы будем обращаться с информацией, которая начнет поступать от звезд, тем заметнее изменится жизнь и взаимоотношения с окружающими.

Источник: dailyhoro.ru