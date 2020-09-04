04.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Здоровье / Общество

Мощная магнитная буря обрушится уже 6 сентября: Все бури сентября 2020

22:13 04.09.2020 Фото: pixabay.com
4 24

Гипертоникам, аллергикам и людям с психологическими расстройствами стоит проявить особое внимание к своему здоровью в дни магнитных бурь сентября.

Мощная магнитная буря обрушится уже 6 сентября: Все бури сентября 2020
Когда ждать магнитные бури в сентябре 2020

По сравнению с августом, когда мы пережили целых 5 геомагнитных вспышек, начало осени обещает быть спокойным.

У каждого из нас бывают случаи, когда без всякой уважительной причины может ощущаться дискомфорт, слабость и сонливость в течение дня. Астрологи объясняют такие сбои в организме геомагнитными вспышками на Солнце.

Доказано, что изменение геомагнитного фона сильно отражается на здоровье человека. Прежде всего это затрагивает сердечно-сосудистую систему: ток крови по сосудам замедляется, кровь сгущается. Организм пытается адаптироваться и вынужден повышать кровяное давление. В этот период наблюдается усиленный выброс гормонов надпочечников, так называемых гормонов стресса – кортизола и адреналина. Кроме этого, в такие дни снижается выработка гормона мелатонина, который отвечает за адаптацию нашего организма.

Первый месяц осени обещает несколько космических встрясок. Чтобы максимально уменьшить влияние солнечных вспышек на организм, важно всем и каждому знать график магнитных бурь на сентябрь 2020.

Когда ждать магнитные бури в сентябре 2020

6 сентября 2020 года – геомагнитные колебания сильной интенсивности. Гипертоникам, аллергикам и людям с психологическими расстройствами стоит проявить особое внимание к своему здоровью. Помимо обострения хронических состояний, существует высокая вероятность бессонницы. Для того, чтобы улучшить свое самочувствие, стоит отказаться от чрезмерного употребления сахара и алкоголя. Людям, которые находятся в зоне риска, лучше всего в этот день отдать предпочтение легким физическим нагрузкам и тонизирующим напиткам (травяные чаи и вода с медом).

29–30 сентября 2020 года – магнитная буря сильной интенсивности. Вспышка на Солнце начнется утром 29 сентября с геомагнитных колебаний средней интенсивности, а уже к 30-му достигнет своего пика. Особое внимание на свое здоровье стоит обратить метеозависимым людям. Однако буря будет настолько сильной, что ее последствия ощутят на себе даже те, кто ранее с легкостью переносил все метеорологические изменения. Специалисты советуют в эти дни носить с собой небольшую аптечку с самыми необходимыми лекарствами. Также по мере возможности стоит избегать конфликтных ситуаций.

Как пережить магнитные бури в сентябре и сохранить здоровье

К сожалению, или же, к счастью, человечество еще не научилось влиять на природные процессы, мы можем лишь правильно подготовиться к ним и постараться уменьшить негативное воздействие на наш организм. Чтобы геомагнитные колебания не причинили нам особого дискомфорта, следует придерживаться некоторых простых правил:

позаботьтесь о своем рационе питания: лучше отказаться от жирной и жареной пищи, тяжело перевариваемой организмом;
в дни солнечных вспышек стоит принимать в пищу продукты, богатые магием, чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на организм. К ним относятся пшеничные отруби, овсяная каша, морская капуста;

помните, что на самочувствие во время магнитных бурь сильно влияет водно-щелочной баланс. Перед выходом из дома не забывайте класть в сумку баночку с водой, а по вечерам заваривайте травяные чаи из мяты, мелиссы и ромашки;
приучите себя принимать контрастный душ по утрам (по 10-15 секунд), чтобы организм быстрее проснулся, а вечером расслабляющую ванну – она поможет наладить качественный сон;
в период магнитных бурь нашему организму требуется больше свежего воздуха. Запланируйте на эти дни прогулку по парку или выезд на природу. Если нет такой возможности, чаще проветривайте помещения, в которых вы работаете или отдыхаете.

Источник: bhub.com.ua

Мнение читателей
14
7
3
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как чувствовали себя в магнитные бури августа?

Олег, 02 сентября 2020 15:56
НВР:
Очень плохо. Головокружение. Слабость повышение артериального давления.Спасал корвалтаб.
Аноним, 03 сентября 2020 01:24
НВР:
Хуже в последнюю 30августа
Лена, 03 сентября 2020 04:42
Ужасно. Вчера было 4 панических атак. В ночь страшно разболелась голова. Рано утром проснулась -- левая рука онемела. Это уже не первый раз, после магнитгых бурь. В Августе тоже самое было. Как от этого защититься??? Я еще не старая.
Аноним, 04 сентября 2020 04:13
Совпало с полнолунием

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Какие 3 выплаты на детей получат россияне в августе -2020: размер выплаты, возраст детей и как получить? 3910
22:16 04-09-2020
Какие 3 выплаты на детей получат россияне в августе -2020: размер выплаты, возраст детей и как получить?
Павел Глоба назвал самые важные годы жизни каждому знаку зодиака 5
22:16 04-09-2020
Павел Глоба назвал самые важные годы жизни каждому знаку зодиака
Что можно и нельзя делать в Полнолуние 2 сентября и Новолуние 17 сентября 2020 года
22:15 04-09-2020
Что можно и нельзя делать в Полнолуние 2 сентября и Новолуние 17 сентября 2020 года
Расширенный гороскоп от астролога Павла Глобы на сентябрь 2020 года
22:15 04-09-2020
Расширенный гороскоп от астролога Павла Глобы на сентябрь 2020 года
Лунный денежный календарь на каждый день сентября 2020 года: В какой день брать и отдавать долги, ипотеку и совершать крупные покупки
22:14 04-09-2020
Лунный денежный календарь на каждый день сентября 2020 года: В какой день брать и отдавать долги, ипотеку и совершать крупные покупки
Мощная магнитная буря обрушится уже 6 сентября: Все бури сентября 2020 4
22:13 04-09-2020
Мощная магнитная буря обрушится уже 6 сентября: Все бури сентября 2020
БердскВыплаты от Путина на детей: Какого числа придут в сентябре 2020 - 5 000, 10 000 и 3000 рублей 24
22:13 04-09-2020
Выплаты от Путина на детей: Какого числа придут в сентябре 2020 - 5 000, 10 000 и 3000 рублей
NASA: К сентябрю 2020 на Землю упадет гигантский астероид. США готовится к удару уже 4 месяца 27
22:12 04-09-2020
NASA: К сентябрю 2020 на Землю упадет гигантский астероид. США готовится к удару уже 4 месяца
Попыталась покончить с собой вытащенная за волосы со свадьбы невеста Заурбека Сидакова. Скандал Мадины в подробностях 317
22:11 04-09-2020
Попыталась покончить с собой вытащенная за волосы со свадьбы невеста Заурбека Сидакова. Скандал Мадины в подробностях
5 знаков зодиака, которым суждено разбогатеть до конца 2020 года
22:11 04-09-2020
5 знаков зодиака, которым суждено разбогатеть до конца 2020 года