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Выплаты от Путина на детей: Какого числа придут в сентябре 2020 - 5 000, 10 000 и 3000 рублей

22:13 04.09.2020 Фото: pixabay.com
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Когда придут 10 000 рублей, а когда 6 018 рублей на ребенка - обо всем по порядку в цифрах и фактах.

Выплаты от Путина на детей: Какого числа придут в сентябре 2020 5 000, 10 000 и 3000 рублей
Обращаться за назначением пособия можно в МФЦ или соцзащиту
Сюжет: Все пособия Путина
Выплаты от Путина на детей: Какого числа придут в сентябре 2020 5 000, 10 000 и 3000 рублей

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Когда родителям ждать выплаты пособий от президента России Владимира Путина, спрашивают россияне. Так, детские пособия по линии соцзащиты выплачивают не позднее 26 числа каждого месяца, выплаты по 10 000 рублей от президента России на каждого ребенка родители уже получили 1 июня и 1 июля. Но не все семьи.

Стоит отметить, что «путинские» выплаты - это не только 10 000 рублей в июне и июле, которые начислии семьям на каждого ребенка. Это и пособие по уходу за ребенком до 3 лет, действующее с 2018 года, и новое пособие семьям с детьми от 3 до 7 лет, и прибавка к пособию по безработице по 3 000 рублей россиянам, у которых есть несовершеннолетние дети. Но есть главное правило - на деньги от президента могут рассчитывать семьи с небольшим доходом.

Дети от 0 до 3 лет – по 12 037 рублей до 26 числа

Выплата на детей от рождения и до 3 лет осуществляется ежемесячно, но не позднее 26 числа каждого месяца, следующего за месяцем приема и регистрации заявления о назначении выплат с документами. При этом деньги заплатят родителям, чей ребенок появился на свет с 2018 года. Размер пособия равен прожиточному минимуму в регионе, в Новосибирской области это 12 037 рублей.

При этом пособие назначается при условии, что средний доход семьи в месяц не превышает 2-кратного размера прожиточного минимума. В Новосибирской области это 12 486*2=24 972 рубля на каждого члена семьи, включая детей. Написать заявление на пособие можно в МФЦ или соцзащите.

Дети от 3 до 7 лет – по 6 018 рублей в первый день месяца

Весной 2020 года президент Путин анонсировал новое пособие на детей из-за коронавируса. Теперь дети от 3 до 7 лет, растущие в семье с низкими доходами, получают пособие в размере половины прожиточного минимума в каждом конкретном регионе. Эти пособия начали выплачивать с 1 июня, но крайний срок получения выплаты так же 26 число месяца, следующего за датой подачи заявления. Ежемесячно на протяжении года семьям выплачивают по 6 018 рублей. Обязательное условие получения выплаты – на одного члена семьи не должно приходиться более 11 738 рублей. Это сумма среднедушевого прожиточного минимума за минувший год.

Детям безработных родителей - по 3 000 рублей, но в индивидуальную дату

Гражданам, признанным в установленном порядке безработными начиная с 1 марта и имеющим детей в возрасте до 18 лет, размер пособия по безработице увеличивается на 3 000 рублей за каждого ребенка одному из родителей. Когда заплатят: с даты признания гражданина безработным по дату постановки на учёт, со следующего дня после даты постановки на учёт по дату первой перерегистрации или со следующего дня после даты первой перерегистрации по дату назначенной следующей перерегистрации.

Для тех, кто потерял работу из-за сокращения, пособие по безработице начисляется не с даты признания гражданина безработным, а с первого дня после того, как прекращают поступать выплаты от бывшего работодателя, начисляемые в качестве выходного пособия.

Стоит отметить, что родители в Новосибирской области могут рассчитывать и на иную поддержку:

1. Ежемесячное пособие на ребенка в размере 344,91 рубля (517,34 рубля в повышенном размере);
2. Ежемесячная денежная выплата в размере прожиточного минимума для детей, на третьего и последующих детей из числа многодетных семей в размере 11698 рублей;
3. Областной семейный капитал при рождении третьего и последующего ребенка в размере 108160 рублей;
4. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающих образовательные организации в размере 20% от платы на первого ребенка, 50% - на второго, 70% - на третьего и последующих детей;
5. Единовременное дополнительное пособие при рождении ребенка в молодой семье в размере 6000 рублей на первого ребенка, 12000 рублей - на второго, 18000 рублей на третьего и последующих детей.

По 10 000 рублей на каждого ребенка в июне и июле 2020

Единовременные выплаты по 10 000 рублей получили семьи в России в июне и июле 2020 года. При этом июньская выплата охватила детей с 3 до 16 лет, а июльская - всех детей от рождения до 16 лет. Семьи с детьми, которые вовремя не оформили право на выплату этих 10 000 рублей, могут получить их сейчас или позже. Им выплатят сразу два единовременных пособия: за июнь и за июль. Но нужно поторопиться - заявления на выплату принимаются до 1 октября 2020 года. Обратиться за ней можно через портал «Госуслуги».

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От редакции

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Аноним, 31 августа 2020 12:42
НВР:
За август месяц нет
Аноним, 01 сентября 2020 13:36
Скорее всего они придут в сентябре, а за сентябрь в октябре
Аноним, 01 сентября 2020 16:47
НВР:
Оформила с 3 до 7 досих пор их нет уже месяц на расмотрение весит
Николай, 02 сентября 2020 04:07
Они на рассмотрении до 28 дней
Лиля, 01 сентября 2020 16:51
Когда одобрят выплаты с трех до семи оформила досих пор на расмотрение уже месяц
Аноним, 01 сентября 2020 17:08
ничего не будет . жирно хотите))))))
sfds, 01 сентября 2020 22:13
Откуда эти деньги "путинские"?? Это государственный деньги собранные из наших налогов, он к ним отношения не имеет.
Аноним, 02 сентября 2020 11:22
НВР:
10000 будут ли в сентябре за август
Аноним, 04 сентября 2020 15:15
А за август их вообще не будет кто вам это сказал? Путин не давал указ
лариса, 02 сентября 2020 12:19
наобещали кучу всего причем тут доход вова наш все доходы родителей считает а у нас одни расходы страна дураков
Аноним, 02 сентября 2020 13:11
НВР:
За август не получили. Когда выплатят?
Аноним, 02 сентября 2020 17:02
НВР:
От 3 до 7
Аноним, 03 сентября 2020 02:03
НВР:
Я не получила на второго ребёнка 10000т.р с 0,до 16 лет моему ребёнку 3 месяцев
Татьяна, 03 сентября 2020 02:05
Моему ребёнку 3 месяца я не получала на него 10000т.р с 0 до 16 лет как мне быть чтоб мне их получить я мать одиночка двуми дитьми не где не работаю???
Аноним, 03 сентября 2020 13:52
Выплаты только за июнь июль и все !!!
ника, 03 сентября 2020 15:53
а будут ли 10000 в сентябре если в июне и в июле я получила
Аноним, 04 сентября 2020 15:18
Кто вам сказал что будут??? Нет не будет ни чего.
Аноним, 03 сентября 2020 19:05
НВР:
С 3 до 7
Аноним, 04 сентября 2020 10:23
НВР:
Очень ждала перед началом учебного года чтобы во что то одеть детей но они не пришли,до какого числа и месяца ждать наверное известно одному Богу,а дети в школу пошли с голыми жопами в натуральном виде.
Аноним, 04 сентября 2020 15:17
Вы их кому рожали? Государству? Чтоб они с голыми жопами не ходили идите работайте. Денег вам не будет,раскатали губы
Елена, 04 сентября 2020 10:59
я подавала заявление 11.08, положительный результат пришел 25.08.. денег нет
Аноним, 04 сентября 2020 11:55
НВР:
Как уже достали, может хватит небылицу писать, бесите, честное слово.
Татьяна, 04 сентября 2020 13:37
Свои поганые 5 копеек обязательно надо вставить.....
Аноним, 04 сентября 2020 12:46
Встала на учёт по безработице в августе .По 3тыс на детей не получила.

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