Как пройдет День города 5 сентября 2020 в Бердске. Полный список мероприятий

5 сентября 2020 года Бердск отметит свой 304-й день рождения. В этом году большинство праздничных мероприятий пройдут в дистанционном формате.
План мероприятий, посвященных празднованию Дня города
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12.08.2020 -30.12.2020
|Выставка «Следы на песке», о находках на дне Обского водохранилища
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10:00-18:00
БИХМ ул.Спортивная,9
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28.08.2020 - 08.09.2020
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Онлайн-конкурс рисунков «Символ города»
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Группа Центр "Перспектива" Бердск во «Вконтакте» https://vk.com/club19584435?w=wall-19584435_3379%2Fall
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29.08.2020
|Всероссийская акция «Экскурсионный флешмоб»
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12:00
Территория города Бердск
(в соответствии с программой БИХМ)
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01.09.2020-05.09.2020
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Показ мультфильмов образцового коллектива студии мультипликации «Арбуз» Дворца культуры «Родина»
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Флешмоб «304 любимых места родного города Бердска»
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Страница Отдела по делам молодежи во «Вконтакте»
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Фото - Конкурс рисунков на асфальте «Мой любимый город»
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Страница Отдела по делам молодежи во «Вконтакте»
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5 сентября
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Церемонии возложения цветов к Мемориалам города Бердск
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11:00 ч.
Мемориал Воинскому братству Защитников Отечества
11:30 ч.
Мемориал Славы
|Пленэр
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13:00 ч.
площадь ДК «Родина»,
Городской парк культуры и отдыха
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Аудиоконцерт, посвященный празднованию 304-й годовщины со Дня основания города Бердска
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10:00
17:00
площадь Горького,
Городской парк культуры и отдыха, улица Ленина
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Аудиоролик поздравление с Днем города
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площадь
Дворца культуры «Родина»
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Аллея читающего детства
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13:00 ч.-15:00 ч.
улица Свердлова
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IХ открытый поэтический фестиваль «Поэзия улиц»
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13:00 ч.
площадь
Дворца культуры «Родина»
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Концертная (online) программа ко Дню города
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Страницы в соцсетях Отдела по делам молодежи
(ВКонтакте и Instagram)
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Городской фестиваль уличных культур (стрит-бол, паркур, брейк-данс, скейтеры, роллеры, велосипедисты)
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Страницы в соцсетях Отдела по делам молодежи
(ВКонтакте и Instagram)
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Интерактивная викторина, посвященная истории города Бердска
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Страница Отдела по делам молодежи в Instagram
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06.09.2020
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Онлайн-турнир по быстрым шахматам «Бердск 304»
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13:00
Дистанционно
Регистрация на сайте play.chessking.com
13:00 ч.-15:00 ч.
улица Свердлова
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: https://kurer-sreda.ru/2020/09/03/596061-kak-projdet-den-goroda-5-sentyabrya-2020-v-berdske-polnyj-spisok-meropriyatij"
это что? можно расшифровать?