5 главных секс-отелей мира

Чем еще заняться в Доминикане, если не сексом? Сюда приезжают и семейные пары, и те, кто пока в поиске.

В секс-отели ездят не только свободные люди в поисках новых ощущений, а и семейные пары

В секс-отели ездят не только свободные люди в поисках новых ощущений, а и семейные пары.

Кто-то скажет: «Зачем нужны секс-отели? Нам и в обычном никто не запретит заняться сексом». Нет, тогда вы не поняли сути этих заведений. Здесь можно забыть о повседневности и ежедневных проблемах, а еще – воплотить самые горячие мечты в реальность, никому ничего не объясняя.

Hedonism

На Ямайке гостей ждут целых два секс-отеля с таким названием. Один для тех, кому от 18 до 40, второй принимает тех, кому за 40. Само название отеля переводится как «наслаждение». Это мир без табу и запретов, каждый уголок сделан таким образом, чтобы гости не переставали думать о сексе: джакузи с прозрачным дном, игры – борьба обнаженными в масле, боди-арт, где сначала рисуют на твоем теле, а потом ты на чьем-то, свингер-пати под луной, секс-свидания вслепую и парочки, занимающиеся сексом на каждом углу. Здесь можно все, кроме наркотиков и видеосъемки, они официально под запретом.

Стоимость: $ 550/сутки

Caliente

Чем еще заняться в Доминикане, если не сексом? Сюда приезжают и семейные пары, и те, кто пока в поиске. Находится секс-отель в Пуэрто Плата, на берегу океана, среди пальм и белых песков. Сюда разрешено приезжать с 21 года, детей брать нельзя. Отель – класса люкс, так что аудитория – интеллигентные богатые люди, от бизнесменов до музыкантов, которым хочется слиться с природой, походить голышом и забыть о серьезности мира. К сексу вас никто принуждать не будет, но «взрослые развлечения» в Caliente Caribe Resort & SPA все равно обеспечены: специальные зоны для отдыха в стиле ню, недели для приёма групп свингеров и любителей секс-игр – SeXXXual Revolution Weekend.

Стоимость: от $540/сутки

Desire Riviera Maya Resort

Горячая Мексика зовет! Это единственный отель подобного рода в стране. Особенность его в том, что он создан исключительно для парного отдыха. Хотите сюда попасть, но у вас нет партнера? Многие находят себе «половинку» на время пребывания в отеле, настолько им хочется заглянуть в этот «рай секса». Но атмосфера и правда расслабляет: шикарные пейзажи Карибского моря делают свое дело, здесь снимают одежду и расслабляются даже самые консервативные. По «взрослой части» здесь устраивают эротические вечера, можно посетить «комнату интимных удовольствий», спа, где нет запретов для секс-фантазий.

Стоимость: около $600/сутки



А это место полюбилось БДСМ-парами. Отель небольшой, но знаменитый. Воплотить свои эротические фантазии здесь можно в специальных комнатах: например, «Шервудский лес», тут вам предстоит представить, что вас похитили охотники, комната Mid-Evil – для мазохистов, с наручниками, плетками и прочей атрибутикой, комната с розовой милой ванной, если после всего пережитого захочется простого человеческого счастья.

Стоимость: $70/сутки

Cherry Twins

Для тех, кто живет в Украине, кому больше 21 года, кто в секс-отель бы сходил, но на Ямайку пока не насобирал. Для вас хорошая новость: такой отель есть даже в Киеве. Это секс-пространство называет себя «местом терапии отношений». Здесь подчеркивают, что просто сдают комнаты, помогающие разбудить страсть, и никаких подобного рода услуг не предоставляют. Переводим: приезжайте с партнером. Здесь предлагаются семь любовных комнат: от «Будуара королевы» до «Допросной», выбирайте под настроение. Тематический декор, секс-атрибутика есть в каждом номере, при уборке номера поддаются стерилизации и кварцеванию. Отель гарантирует анонимность.

Около 2500 грн/3 часа

Источник: bhub.com.ua