Прививка от кори: все за и против

Корь может привести к пневмонии, ушным инфекциям и повреждению головного мозга.

Вакцина от кори помогает предотвратить корь, эпидемический паротит и краснуху

Вакцина от кори не раз становилась причиной споров.

Вакцина от кори помогает предотвратить корь, эпидемический паротит и краснуху (немецкая корь). Эта вакцина стала огромным достижением в борьбе за предотвращение этих опасных заболеваний, сообщает Главред.

Тем не менее, вакцина от кори не раз становилась причиной споров. Так, в 1998 году исследование, опубликованное в The Lancet, связывало вакцину с серьезными рисками для здоровья детей, включая аутизм и воспалительные заболевания кишечника.



Но в 2010 году журнал отказался от этого исследования, сославшись на неэтичную практику и неверную информацию. С тех пор во многих исследованиях были попытки выявить связь между вакциной и опасными заболеваниями, но ее так и не определили.

Что делает вакцина от кори?

Вакцина от кори защищает от трех основных болезней: кори, эпидемического паротита и краснухи (немецкая корь). Все три этих заболевания могут вызвать серьезные осложнения для здоровья. В редких случаях они могут даже привести к летальному исходу.

Симптомы кори включают:

сыпь

кашель

насморк

высокая температура



белые пятна во рту (пятна Коплика)

Корь может привести к пневмонии, ушным инфекциям и повреждению головного мозга.

Симптомы паротита включают:

высокая температура

головная боль

опухшие слюнные железы

мышечные боли

боль при жевании или глотании

Глухота и менингит - возможные осложнения эпидемического паротита.

Симптомы краснухи включают:

сыпь от легкой до умеренной

лихорадки

красные и воспаленные глаза

опухшие лимфатические узлы в задней части шеи

артрит (чаще всего у женщин)

Краснуха может вызвать серьезные осложнения у беременных, включая выкидыш или врожденные дефекты.

Кому следует сделать вакцину от кори?

По данным надежного источника Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), рекомендуемый возраст для вакцинации составляет:

детям от 12 до 15 месяцев для первой дозы

детям от 4 до 6 лет для второй дозы

взрослые 18 лет и старше и родившиеся после 1956 года должны получить одну дозу, если они не могут доказать, что они уже были вакцинированы или болели всеми тремя заболеваниями.

Перед поездкой за границу дети в возрасте от 6 до 11 месяцев должны получить как минимум первую дозу. Эти дети должны получать две дозы по достижении 12-месячного возраста. Дети в возрасте 12 месяцев и старше должны получить обе дозы перед таким путешествием.

Любой человек в возрасте 12 месяцев и старше, который уже получил хотя бы одну дозу MMR, но считается подверженным большему риску заражения паротитом во время вспышки, должен получить еще одну вакцину против паротита.

Во всех случаях дозы следует вводить с интервалом не менее 28 дней.

Кому нельзя делать вакцину?

Некоторым людям противопоказана вакцинация. Среди них те, кто:

имели тяжелую или опасную для жизни аллергическую реакцию на неомицин или другой компонент вакцины

имели серьезную реакцию на предыдущую дозу вакцины больны раком или проходят лечение от рака, ослабляющее иммунную систему

болеют ВИЧ, СПИД или другим заболеванием иммунной системы

принимает какие-либо лекарства, влияющие на иммунную систему, например стероиды

болен туберкулезом

Кроме того, вы можете отложить вакцинацию, если вы:

в настоящее время у вас заболевание от средней до тяжелой степени

беременны

недавно перенесли переливание крови или у вас было заболевание, при котором у вас легко развивается кровотечение или синяк

получили еще одну вакцину за последние четыре недели

Если у вас есть вопросы о том, следует ли вам или вашему ребенку делать прививку от кори, поговорите со своим врачом.

Вакцина от кори и аутизм

Несколько исследований изучали связь вакцина-аутизм на основе увеличения случаев аутизма с 1979 года.

Western Journal of Medicine сообщил в 2001 году, что количество диагнозов аутизма растет с 1979 года. Однако исследование не обнаружило увеличения числа случаев аутизма после введения вакцины от кори. Вместо этого исследователи обнаружили, что рост числа случаев аутизма, скорее всего, связан с изменениями в том, как врачи диагностируют аутизм.

Кроме того, в исследовании 2014 года, опубликованном в журнале Pediatrics, было проанализировано более 67 исследований безопасности вакцин в США и сделан вывод о том, что "убедительность доказательств высока, что вакцина MMR не связана с началом аутизма у детей".

А исследование 2015 года, опубликованное в Журнале Американской медицинской ассоциации, показало, что даже среди детей, у которых есть братья и сестры с аутизмом, не было повышенного риска аутизма, связанного с вакциной MMR.

Более того, Институт медицины и Всемирная организация здравоохранения согласны с тем, что нет никаких доказательств того, что вакцина от кори вызывает аутизм.

Побочные эффекты вакцины от кори

Как и многие другие виды лечения, вакцина может вызывать побочные эффекты. Однако большинство людей, получивших вакцину, не испытывают никаких побочных эффектов. Кроме того, "вакцина MMR намного безопаснее, чем заражение корью, эпидемическим паротитом или краснухой".

Побочные эффекты вакцины могут варьироваться от незначительных до серьезных:

Незначительные: лихорадка и легкая сыпь.

Умеренные: боль и скованность суставов, судороги и низкое количество тромбоцитов.



Серьезные: аллергическая реакция, которая может вызвать крапивницу, отек и затруднение дыхания (крайне редко).

Если у вас или вашего ребенка наблюдаются побочные эффекты вакцины, которые вас беспокоят, сообщите об этом своему врачу.