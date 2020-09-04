Ученые назвали новый ключевой симптом коронавируса

Симптомом болезни может быть боль в животе.

Есть три основных симптома - лихорадка, сухой кашель и затрудненное дыхание

О заражении COVID-19 может свидетельствовать боль в животе.

Распознать коронавирус можно по ряду симптомов. В частности, есть три основных - лихорадка, сухой кашель и затрудненное дыхание, сообщает Главред.

Ученые заявили о новом симптоме COVID-19, который может быть ключевым. Речь идет о боли в животе.

Ученые сделали вывод после того, как 37-летняя медсестра из Австралии поняла, что она инфицирована коронавирусом, а симптомом болезни была боль в животе.

"Она определила, что у нее боль в животе, которая обычно не считается симптомом COVID-19, но она была невероятно мудра и определила, что это симптом, который может быть вызван COVID-19. Она пошла и сдала анализы, и результат оказался положительным", - сказал заместитель премьер-министра и министр здравоохранения Стивен Майлз.

В мае Королевский колледже врачей проводил исследование, по результатам которого выяснилось, что у ряда пациентов с коронавирусом во Франции были боли в животе, но не было проблем с легкими.

"Хотя коронавирус считают респираторным вирусом, который в основном передается через дыхательные пути, первичное или вторичное оральное заражение может быть причиной этих абдоминальных симптомов", - отметили исследователи.

Ранее британские ученые выяснили, почему больные коронавирусом теряют обоняние. Кроме того медики нашли новые симптомы коронавируса у детей.