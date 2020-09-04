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Здоровье / Общество

Правила поведения против скачков давления в Новолуние 17 сентября и Полнолуние 2 октября 2020 года

16:18 04.09.2020 Фото: pxhere.com
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В Новолуние хочется спать, может иметь место общее недомогание, вялость и резкая смена настроения.

Правила поведения против скачков давления в Новолуние 17 сентября и Полнолуние 2 октября 2020 года
Смена фаз Луны влияют на людей по-разному, но больше сказываются на эмоциональной сфере, чем физическом здоровье

Ученые смогли объяснить при каких условиях возможны приступы, сопровождающиеся резким скачком давления в Новолуние и Полнолуние. Сам по себе спутник Земли на людей оказывает минимальное влияние. У Луны есть свое гравитационное поле, но оно не опасно для здоровья человека.

Почему от Полнолуния и новолуния не может быть сильных скачков давления

Смена фаз Луны влияют на людей по-разному, но больше сказываются на эмоциональной сфере, чем физическом здоровье.

В Новолуние хочется спать, может иметь место общее недомогание, вялость и резкая смена настроения.
В Полнолуние многие отмечают увеличение жизненной энергии, когда кажется, что есть возможность сделать гораздо больше, чем обычно. Может болеть голова, обостряться хронические заболевания, но сильных приступов и заметных скачков давления быть не должно.

Только в те дни, когда вместе со сменой фаз Луны имеют место вспышки на Солнце средней и сильной мощности, у гипертоников и тех, кто имеет склонность к данному недугу повышается артериальное давление.

Именно во всех отношениях неблагоприятные дни метеочувсвтвительные люди становятся «жертвами» негативного влияния небесных светил.

Сильные приступы мигрени и перепады давления причиняют не мало хлопот и крайне опасны для здоровья.

Правила поведения в Полнолуние и Новолуние избавят от приступов и скачков давления

Когда наступает Новолуние или Полнолуние вместе с магнитными бурями, то быть осторожными и внимательными нужно всем людям.

Организм страдает от дополнительной нагрузки в виде природных явлений извне, из-за чего ему приходить расходовать много сил, сберечь которые помогут простые правила

Сменить образ жизни, замедлив привычный ритм.
Пересмотреть ежедневное меню, внося заметные коррективы. Жирное, жареное, слишком соленое, острое, копченое и полуфабрикаты заменить продуктами растительного происхождения. На переваривание овощей и фруктов уходит меньше энергии, чем на мясо и фаст-фуд.
Уменьшить физические и эмоциональные нагрузки, отменив тренировки в спортзале и стараться избегать конфликтных и стрессовых ситуаций в жизни. Лучшим спортом в неблагоприятные дни считается плавание, йога, медитации и утренняя гимнастика.

Как можно больше бывать на свежем воздухе, много ходить пешком, потому что в закрытом помещении, точно также как в метро и на борту самолета, симптомы метеозависимости усиливаются.

Заняться дыхательными упражнениями, больше спать, расслабляться и отдыхать. Полноценный сон около 8 часов в сутки поможет легче пережить катаклизмы.

Заниматься любимым делом, общаться с приятными людьми и радоваться жизни.

Позитивный настрой — лучшая защита от негативного влияния Луны и Солнца.

Ученые утверждают, что оптимисты меньше других людей страдают от перемен в природе и погоде.

Источник: rsute.ru

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